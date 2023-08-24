NFT pazarı Rarible, NFT koleksiyon sahipleri için telif ücretlerinin korunmasını destekleyen bir kamu açıklamasının ardından 24 saat içinde işlem hacminde önemli bir artış gördü. Rarible’ın kurucu ortağı, telif haklarının önemini vurgulayarak; OpenSea, LooksRare ve X2Y2 gibi platformlardan gelen siparişleri toplamayacaklarını açıkladı ve yaratıcılığın değerini koruma amacını belirtti.

İşlem Hacminde %585 Artış Yaşandı

OpenSea gibi rakip NFT pazarlarının telif hakları ve telif hakkı uygulamalarına yönelik desteği geri çekmesi diğer NFT projelerinin de OpenSea’ye yönelik desteği geri çekmeye başlamasına neden oldu. Blockchain veri analiz platformu DappRadar’dan alınan veriler Rarible’daki 24 saatlik fiat işlem hacminin yaklaşık %585 artarak 23 Ağustos’ta 45.000 doların üzerine çıktığını gösteriyor.

Rakamlar aynı dönemdeki rakiplerine kıyasla küçük olsa da Rarible’ın hacim artışı 24 saat içinde yaklaşık %19 ve %74 işlem hacmi düşüşü yaşayan OpenSea ve LooksRare’i geride bıraktı. X2Y2 bu süre zarfında %8,8’lik bir hacim artışı gördü.

Son İki Yılın En Düşük Seviyeleri

Rarible’ın hacim artışı kurucu ortak Alex Salnikov’un 22 Ağustos’ta “telif haklarını ihmal eden pazarları artık desteklemeyeceğini” ve 30 Eylül itibariyle OpenSea, LooksRare veya X2Y2’den gelen siparişleri toplamayacağını belirtmesinin ardından geldi. Salnikov, “Bu alan, yaratıcılığın değer gördüğü ve karşılığını aldığı paradigmayı yeniden tanımlamakla ilgili” dedi. “Bu vaat elimizden alınırken beklemeye devam edemeyiz.”

Şubat ayında OpenSea, NFT içerik üreticilerinin telif haklarını uygulamaktan vazgeçerek, içerik üreticilerinin telif haklarını uygulamayan bir diğer popüler NFT pazar yeri olan Blur’a karşı zemin kaybettiğini kabul etti. 17 Ağustos’ta OpenSea, içerik oluşturucuların telif hakkı uygulamayan pazar yerlerini kara listeye almasına olanak tanıyan telif hakkı uygulama aracını benimsenme eksikliği nedeniyle kapatacağını duyurdu.

Bu arada, analiz firması Nansen’in Temmuz verilerine göre, Ethereum tabanlı NFT projelerinin kazandığı telif ücretleri son iki yılın en düşük seviyesine ulaştı.