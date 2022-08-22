Kripto para analist, yeni YouTube yayınında piyasada yeni bir düşüş senaryosuna dikkat çekti ve ETH adına kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni YouTube yayınında piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Öte yandan analist, kripto para piyasasının yakın vadede yeniden güçlü bir düşüş eğilimi kazanması durumunda Ethereum (ETH) adına kritik bir rol oynayabilecek kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Yeni YouTube yayınında piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti Benjamin Cowen, piyasanın yeniden güçlü bir düşüş ivmesi yakalaması durumunda Ethereum (ETH) adına kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, Merge güncellemesinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması ile birlikte ETH’nin güçlü bir fiyat performansı sergileyebileceğini ve yakın vadede yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini öne sürdü.

Öte yandan analist, kripto para piyasasının yeniden güçlü bir düşüş eğilimi kazanması durumunda Ethereum’daki potansiyel senaryoları değerlendirdi. Piyasada yakın vadede keskin bir düşüş yaşanması durumunda Ethereum’un (ETH) 800 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyebileceğini savunan analist, bu senaryoda düşüşün ardından piyasanın uzun vadeli bir konsolidasyon sürecine de girebileceğini belirtti.

Kripto Para Piyasası, Haftaya Yükseliş ile Başladı

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve 21.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.590 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,06 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.