Bitcoin ağustosta son 9 yılın en güçlü aylık performansına hazırlanıyor

Bitcoin, ağustos ayını son dokuz yılın en güçlü aylık performansıyla kapatmaya hazırlanıyor. Yılın ilk yarısında süren zayıf görünümün ardından gelen toparlanma, piyasada 2017’deki güçlü yükseliş döngüsüyle karşılaştırılmaya başlandı.

Üçüncü çeyrekte sert toparlanma

Verilere göre Bitcoin’in 2026 üçüncü çeyrek getirisi şu anda %32,48 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, ilk yarıda öne çıkan düşüş eğiliminin zayıfladığına işaret ediyor. Bitcoin, ilk çeyrekte %22,2, ikinci çeyrekte ise %14,09 değer kaybetmişti.

Daha güçlü bir üçüncü çeyrek performansı için piyasanın 2017’ye dönmesi gerekiyor. O dönemde Bitcoin, üçüncü çeyrekte %80,41 yükselmiş, ardından dördüncü çeyrekte %215,07 oranında sert bir ralli yaşamıştı.

Fidelity yöneticisi Jurrien Timmer, Bitcoin’in güç yasası eğrisindeki tabanı koruduğunu ve düzeltmenin dört yıllık döngüdeki zayıf dönemin zaman unsurunu büyük ölçüde karşıladığını değerlendiriyor.

ETF girişleri ralliyi destekledi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri haftalık bazda 1,92 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu rakam, Ekim 2025’ten bu yana görülen en yüksek haftalık birikim olarak öne çıktı. Spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin’i doğrudan elde tutan ve geleneksel borsa altyapısı üzerinden işlem gören fonlar olarak kurumsal ve bireysel yatırımcıların kripto piyasasına erişimini kolaylaştırıyor.

Dönem Performans 2026 1. çeyrek %22,2 düşüş 2026 2. çeyrek %14,09 düşüş 2026 3. çeyrek %32,48 yükseliş 2017 3. çeyrek %80,41 yükseliş 2017 4. çeyrek %215,07 yükseliş

Piyasadaki son yükselişin arkasında, ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını iki katına çıkarma kararının etkili olduğu değerlendiriliyor. Likidite koşullarındaki bu değişim, riskli varlıklara yönelimi destekleyen başlıca unsurlardan biri olarak görülüyor.

2017 ile benzerlikler dikkat çekiyor

Ağustos boyunca açığa satış yapan yatırımcıların yaklaşık 6,55 milyar dolarlık pozisyonu tasfiye oldu. Bu gelişme, yükselişin hız kazanmasında önemli rol oynadı. Kısa pozisyonların kapanması, alım baskısını artırarak fiyat hareketini daha da güçlendirdi.

2017’de de benzer bir yaz rallisi görülmüştü. Ağustostaki yükselişin ardından eylülde kısa süreli bir düzeltme yaşanmış, sonrasında Bitcoin ağustos sonundaki tabanına göre aralık ortasına kadar yaklaşık %325 yükselerek 20.000 dolara yaklaşmıştı.

ABD spot Bitcoin ETF’lerine bir haftada 1,92 milyar dolar giriş oldu ve bu seviye Ekim 2025’ten beri görülen en güçlü haftalık birikim olarak kayda geçti.

Bu kez benzer bir seyrin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Buna karşın son veriler, Bitcoin’in çok çeyrekli düşüş döneminden çıktıktan sonra daha yapıcı bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.