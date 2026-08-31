Ethereum için 6.000 dolar senaryosu: Kurumsal para yeniden akıyor

ABD’deki spot Ethereum ETF’leri geçen hafta güçlü sermaye girişleri kaydetti. Fonlara toplam 824,42 milyon dolar net giriş gerçekleşirken BitMine Başkanı Tom Lee, Ethereum’un yılın geri kalanında yükselişini sürdürebileceğini belirterek 6.000 dolarlık ETH senaryosunu gündeme taşıdı.

Lee’ye göre politika alanındaki gelişmeler ve kripto para piyasasına yönelen yeni sermaye Ethereum fiyatını destekleyebilecek başlıca faktörler arasında bulunuyor.

Tom Lee Ethereum İçin Dört Katalizör Sıraladı

BlockBeats’in 31 Ağustos tarihli haberine göre Lee, The Milk Road Show’a verdiği röportajda Ethereum’u yılın geri kalanında destekleyebilecek dört önemli gelişmeye dikkat çekti.

Bunlardan ilki ABD’de CLARITY Act’in eylül ayında kabul edilme ihtimali. Lee ayrıca tezgah üstü piyasalardaki kısa pozisyonlar ile kenarda bekleyen sermayenin yeniden piyasaya dönmesini önemli bir katalizör olarak görüyor.

Asya’daki sermayenin kripto varlıklara yeniden yönelmesi ve küresel kurumsal yatırımcıların çeyreklik performans baskısı nedeniyle kripto alımlarını artırması da Lee’nin Ethereum için sıraladığı diğer destekleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Ethereum İçin 6.000 Dolar Senaryosu

Lee, Ethereum’un Bitcoin karşısındaki performansının da fiyat açısından kritik olabileceğini belirtti.

ETH/BTC oranının geçmişte ulaştığı 0,08 seviyesine yeniden çıkabileceğini söyleyen Lee, daha muhafazakâr bir senaryo olarak ise 0,04 seviyesine işaret etti. Lee’ye göre Bitcoin fiyatının 150.000 dolara ulaşması ve ETH/BTC oranının 0,04 seviyesine toparlanması halinde Ethereum fiyatı 6.000 dolara çıkabilir.

Ethereum Küresel Finansın Temel Katmanı Olabilir

Lee yalnızca kısa vadeli fiyat görünümüne değil, Ethereum’un önümüzdeki yıllardaki kullanım alanlarına da dikkat çekti.

Önümüzdeki beş yılda kripto para piyasasını şekillendirecek en önemli iki trendin geniş çaplı varlık tokenizasyonu ve yapay zeka ajanlarına dayalı finans olacağını belirtti.

Lee’ye göre Ethereum, bu dönüşüm içerisinde küresel finans sisteminin temel ödeme ve takas katmanı haline gelebilir.

Spot Ethereum ETF’lerine geçen hafta gerçekleşen 824,42 milyon dolarlık net sermaye girişi de Ethereum’a yönelik yatırım talebinin devam ettiğini gösteren önemli gelişmelerden biri oldu.