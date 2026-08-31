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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu, 2026’nın kritik destek eşiği olan 0.000005 doları test ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB, 2026 için kritik görülen 0.000005 dolar desteğini test ediyor.
  • 📉 Ağustos sonundaki yükselişin büyük bölümü silinirken $SHIB 0.000006 dolar üstünde kalıcılık sağlayamadı.
  • 📊 0.000005 doların altı, fiyatı 0.00000472 desteğine ve ardından önceki bant aralığına yaklaştırabilir.
  • 🧭 RSI 51 seviyesine gerilerken piyasa odağını 200 günlük ortalamadan çok mevcut destek hattına çevirdi.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu, 2026 açısından öne çıkan en kritik destek bölgelerinden birine yaklaştı. Yaklaşık 0.00000502 dolardan işlem gören SHIB, ağustos sonundaki yükselişinin büyük bölümünü geri verdi. Şimdi piyasanın odağında 0.000005 dolar seviyesi bulunuyor. Bu bölge korunursa son toparlanma hareketi geçerliliğini sürdürebilir, kırılması halinde ise yükseliş denemesinin zayıfladığı görüşü güç kazanabilir.

İçindekiler
1 0.000005 dolar seviyesi öne çıkıyor
2 Alt destekler ve olası geri çekilme alanı
3 Momentum zayıfladı, direnç bölgesi netleşti

0.000005 dolar seviyesi öne çıkıyor

SHIB, son rallide kısa süreliğine 0.000006 doların üzerine çıktı. Ancak alıcılar bu seviyeyi kalıcı biçimde savunamadı ve ardından gelen satışlarla fiyat yeniden 0.000005 dolara yaklaştı. Bu bölge yalnızca yatay destek olarak değil, aynı zamanda 100 günlük üstel hareketli ortalama ile çakıştığı için teknik açıdan da kritik kabul ediliyor.

0.000005 dolar bölgesi, hem psikolojik destek hem de 100 günlük üstel hareketli ortalamanın kesiştiği alan olarak öne çıkıyor.

Bu iki unsurun aynı noktada birleşmesi, söz konusu seviyeyi kısa ve orta vadeli görünüm açısından daha önemli hale getiriyor. Günlük kapanışın belirgin şekilde 0.000005 doların altına inmesi durumunda, bunun sıradan bir geri çekilmenin ötesine geçebileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryo, ağustos ayındaki toparlanma sırasında elde edilen teknik kazanımların önemli bölümünü zayıflatabilir.

Alt destekler ve olası geri çekilme alanı

0.000005 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde bir sonraki savunma bölgesi 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000472 dolar civarında görülüyor. Bunun da altına inilmesi durumunda fiyatın, daha önce sıkıştığı 0.0000042 ile 0.0000045 dolar aralığına yeniden yaklaşması gündeme gelebilir.

SeviyeTeknik anlamı
0.000005Psikolojik destek ve 100 günlük üstel hareketli ortalama
0.0000047250 günlük hareketli ortalama
0.0000042 ile 0.0000045Önceki yatay konsolidasyon aralığı
0.0000055 ile 0.0000057Yukarı yönlü ilk hedef bölgesi ve direnç alanı

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve piyasa değeri bakımından öne çıkan meme coin projelerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle teknik seviyelerdeki sert hareketler, kısa vadeli işlemlerde yakından izleniyor.

Momentum zayıfladı, direnç bölgesi netleşti

Göstergeler de yükseliş ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor. Günlük RSI, son ralli sırasında aşırı alım bölgesine çıktıktan sonra yaklaşık 51 seviyesine geriledi. Bu tablo, önceki yukarı yönlü momentumun büyük ölçüde sönümlendiğini ve piyasanın nötr alana yaklaştığını gösteriyor.

RSI göstergesinin 51 civarına çekilmesi, son yükseliş dalgasındaki ivmenin belirgin biçimde azaldığını ortaya koyuyor.

Yukarı yönlü senaryoda ise ilk şartın 0.000005 doların üzerinde denge sağlanması olduğu görülüyor. Bu gerçekleşirse SHIB, 0.0000055 ile 0.0000057 dolar aralığını yeniden test edebilir. Bu bölgedeki ana direnç, son kırılma girişimini durduran 200 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede asıl mücadelenin dirençte değil, 0.000005 dolar desteğinde yoğunlaştığı anlaşılıyor. 100 günlük üstel hareketli ortalama ile psikolojik destek aynı anda zayıflarsa, ağustos toparlanmasının dayanağı önemli ölçüde sarsılabilir. Buna karşılık bu seviyenin korunması, 200 günlük ortalamaya doğru yeni bir deneme ihtimalini canlı tutabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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