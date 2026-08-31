Shiba Inu, 2026’nın kritik destek eşiği olan 0.000005 doları test ediyor

Shiba Inu, 2026 açısından öne çıkan en kritik destek bölgelerinden birine yaklaştı. Yaklaşık 0.00000502 dolardan işlem gören SHIB, ağustos sonundaki yükselişinin büyük bölümünü geri verdi. Şimdi piyasanın odağında 0.000005 dolar seviyesi bulunuyor. Bu bölge korunursa son toparlanma hareketi geçerliliğini sürdürebilir, kırılması halinde ise yükseliş denemesinin zayıfladığı görüşü güç kazanabilir.

0.000005 dolar seviyesi öne çıkıyor

SHIB, son rallide kısa süreliğine 0.000006 doların üzerine çıktı. Ancak alıcılar bu seviyeyi kalıcı biçimde savunamadı ve ardından gelen satışlarla fiyat yeniden 0.000005 dolara yaklaştı. Bu bölge yalnızca yatay destek olarak değil, aynı zamanda 100 günlük üstel hareketli ortalama ile çakıştığı için teknik açıdan da kritik kabul ediliyor.

0.000005 dolar bölgesi, hem psikolojik destek hem de 100 günlük üstel hareketli ortalamanın kesiştiği alan olarak öne çıkıyor.

Bu iki unsurun aynı noktada birleşmesi, söz konusu seviyeyi kısa ve orta vadeli görünüm açısından daha önemli hale getiriyor. Günlük kapanışın belirgin şekilde 0.000005 doların altına inmesi durumunda, bunun sıradan bir geri çekilmenin ötesine geçebileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryo, ağustos ayındaki toparlanma sırasında elde edilen teknik kazanımların önemli bölümünü zayıflatabilir.

Alt destekler ve olası geri çekilme alanı

0.000005 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde bir sonraki savunma bölgesi 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000472 dolar civarında görülüyor. Bunun da altına inilmesi durumunda fiyatın, daha önce sıkıştığı 0.0000042 ile 0.0000045 dolar aralığına yeniden yaklaşması gündeme gelebilir.

Seviye Teknik anlamı 0.000005 Psikolojik destek ve 100 günlük üstel hareketli ortalama 0.00000472 50 günlük hareketli ortalama 0.0000042 ile 0.0000045 Önceki yatay konsolidasyon aralığı 0.0000055 ile 0.0000057 Yukarı yönlü ilk hedef bölgesi ve direnç alanı

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve piyasa değeri bakımından öne çıkan meme coin projelerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle teknik seviyelerdeki sert hareketler, kısa vadeli işlemlerde yakından izleniyor.

Momentum zayıfladı, direnç bölgesi netleşti

Göstergeler de yükseliş ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor. Günlük RSI, son ralli sırasında aşırı alım bölgesine çıktıktan sonra yaklaşık 51 seviyesine geriledi. Bu tablo, önceki yukarı yönlü momentumun büyük ölçüde sönümlendiğini ve piyasanın nötr alana yaklaştığını gösteriyor.

RSI göstergesinin 51 civarına çekilmesi, son yükseliş dalgasındaki ivmenin belirgin biçimde azaldığını ortaya koyuyor.

Yukarı yönlü senaryoda ise ilk şartın 0.000005 doların üzerinde denge sağlanması olduğu görülüyor. Bu gerçekleşirse SHIB, 0.0000055 ile 0.0000057 dolar aralığını yeniden test edebilir. Bu bölgedeki ana direnç, son kırılma girişimini durduran 200 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede asıl mücadelenin dirençte değil, 0.000005 dolar desteğinde yoğunlaştığı anlaşılıyor. 100 günlük üstel hareketli ortalama ile psikolojik destek aynı anda zayıflarsa, ağustos toparlanmasının dayanağı önemli ölçüde sarsılabilir. Buna karşılık bu seviyenin korunması, 200 günlük ortalamaya doğru yeni bir deneme ihtimalini canlı tutabilir.