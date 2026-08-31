Bitcoin ETF’lerine 924 milyon dolar girdi: Türev piyasasında ise kritik sinyal

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri geçen haftayı güçlü sermaye girişiyle tamamladı. Bitcoin ETF fonlarına toplam 924,48 milyon dolar net giriş gerçekleşirken, Bitcoin türev piyasasında ise kaldıraç azalmasına rağmen long pozisyonların yeniden yoğunlaşmaya başlaması dikkat çekti.

ETF tarafındaki güçlü talep Bitcoin’e yeni sermaye girişinin sürdüğünü gösterirken, türev piyasasında daha temkinli bir görünüm oluşuyor.

Bitcoin’de Açık Pozisyonlar Azalıyor

Zincir üstü analist Axel Adler Jr.’a göre Bitcoin türev piyasasında kaldıraç azaltma süreci devam ediyor ancak pozisyonların yönü yeniden long tarafa kaymaya başladı.

Bitcoin açık pozisyon miktarı 21 Ağustos’taki 331.100 BTC seviyesinden 31 Ağustos’ta 318.600 BTC’ye geriledi. Böylece açık pozisyonlarda yaklaşık yüzde 3,8’lik düşüş yaşandı.

Son 24 saatte de açık pozisyon miktarı 2.850 BTC azaldı. Adler’e göre bu durum türev piyasasında kaldıraçların henüz yeniden kurulmadığını ve deleveraging sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

Buna karşılık fonlama oranlarının hızla yükselmesi dikkat çekiyor. Mevcut fonlama oranı yüzde 0,00906 seviyesinde bulunurken sekiz saatlik ortalama yüzde 0,00821, 24 saatlik ortalama ise yüzde 0,00725 olarak gerçekleşti. Sekiz saatlik fonlama ortalamasının 24 saatlik ortalamanın yaklaşık yüzde 13 üzerinde bulunması, kısa vadede long pozisyonların daha fazla yoğunlaştığına işaret ediyor.

Long Sıkışması Riski Artabilir

Adler, Bitcoin piyasasının henüz aşırı ısınmış durumda olmadığını ancak aşağı yönlü fiyat hareketlerine karşı giderek daha hassas hale geldiğini belirtti.

Özellikle açık pozisyon miktarının yeniden yükselmeye başlaması ve aynı anda fonlama oranlarının artmaya devam etmesi halinde long kaldıraçlar hızla yeniden birikebilir.

Böyle bir senaryoda Bitcoin fiyatının düşmesi, kaldıraçlı long pozisyonların tasfiye edilmesiyle long sıkışması riskinin belirgin şekilde yükselmesine neden olabilir.

Metaplanet CEO’sundan Bitcoin Mesajı

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich ise Bitcoin konusundaki uzun vadeli yaklaşımını bir kez daha yineledi.

Gerovich, 31 Ağustos’ta X üzerinden ilk yatırımını geri kazanmak için Bitcoin satış stratejisini değerlendiren bir kullanıcıya verdiği yanıtta, “Bitcoin satılacak bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Kullanıcı, Metaplanet’in Bitcoin varlıkları konusunda ayrı bir çıkış stratejisi bulunmadığını belirtirken yatırımcıların piyasa döngüsünün zirvesine yakın seviyelerde kâr almak ile spot Bitcoin tutmaya devam etmek arasında kalabileceğine dikkat çekmişti.

Gerovich’in yanıtı ise Bitcoin’i kısa vadeli bir alım satım aracından ziyade uzun vadeli tutulması gereken bir varlık olarak gördüğü yaklaşımını yeniden ortaya koydu.