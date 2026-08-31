Ripple, RLUSD arzını 2 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkardı

Ripple, dolara sabitlenmiş stabilcoin RLUSD’nin arzını son günlerde hızla artırdı. XRP Ledger ve Ethereum ağlarında gerçekleştirilen yeni basımların ardından RLUSD’nin toplam piyasa değeri 2 milyar dolar eşiğini aştı. Ripple, kurumsal ödeme ve blokzincir çözümleri geliştiren ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Son basım ve yakım işlemleri

Ripple Stablecoin Tracker hesabının paylaştığı verilere göre 31 Ağustos’ta iki saatlik süre içinde RLUSD Treasury üzerinden 11 milyon RLUSD basıldı. Aynı zaman diliminde hazinede 11 milyon RLUSD’lik ayrı bir yakım işlemi de kayda geçti.

Ripple Stablecoin Tracker verileri, 31 Ağustos’ta RLUSD Treasury üzerinde 11 milyon RLUSD basımı ve aynı tutarda yakım işleminin neredeyse eş zamanlı gerçekleştiğini gösteriyor.

Bu işlemler, son birkaç günde görülen daha geniş çaplı hazine hareketlerinin devamı niteliği taşıyor. Veriler, Ripple’ın RLUSD arzını iki ana ağ arasında düzenli biçimde ayarladığını ortaya koyuyor.

Son günlerdeki büyük işlemler

29 Ağustos’ta 15 milyon RLUSD daha basıldı. Bir gün önce ise Ethereum üzerinde 20 milyon RLUSD’lik yeni arz oluşturuldu. Buna ek olarak Ethereum’da 19,94 milyon ve 19,99 milyon RLUSD, XRP Ledger üzerinde ise 19,9 milyon RLUSD’lik başka basımlar gerçekleşti.

Tarih Ağ İşlem Tutar 31 Ağustos Belirtilmedi Basım 11 milyon RLUSD 31 Ağustos Belirtilmedi Yakım 11 milyon RLUSD 29 Ağustos Belirtilmedi Basım 15 milyon RLUSD 28 Ağustos Ethereum Basım 20 milyon RLUSD

Arz dağılımı ve rezerv verileri

RLUSD, 28 Ağustos’ta XRP Ledger üzerindeki dolaşımdaki arzında 1 milyar dolar sınırını geçti. Ripple’ın şeffaflık sayfasında 20 Ağustos itibarıyla dolaşımdaki RLUSD miktarı 1,87 milyar dolar, rezerv fonları ise 1,98 milyar dolar olarak yer aldı. Şirket, arz ve rezerv verilerinin her ay bağımsız CPA doğrulamasına tabi tutulduğunu belirtiyor.

20 Ağustos itibarıyla dolaşımdaki RLUSD miktarı 1,87 milyar dolar, rezerv fonları ise 1,98 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Piyasa takip platformlarına göre RLUSD’nin toplam arzı daha sonra yaklaşık 2,35 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 1,31 milyar doları Ethereum’da, 1,04 milyar doları ise XRP Ledger üzerinde bulunuyor. Böylece toplam arzın yaklaşık yüzde 56’sı Ethereum’da, yüzde 44’ü XRP Ledger’da toplanmış durumda.

Ağlar arasındaki denge değişti

Yaz aylarının önceki bölümünde XRP Ledger, RLUSD arzı bakımından kısa süreliğine Ethereum’un önüne geçmişti. Ağustos sonuna gelindiğinde ise liderlik yeniden Ethereum’a geçti.

RLUSD’deki büyüme, özellikle XRP Ledger açısından likidite bakımından önem taşıyor. Stabilcoin likiditesi; ödemeler, merkeziyetsiz borsalar ve borç verme uygulamaları gibi alanlarla yakından bağlantı kuruyor. Son işlemler de Ripple’ın RLUSD likiditesini ölçeklendirme çabasını sürdürdüğüne işaret ediyor.