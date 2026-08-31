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RIPPLE (XRP)

Ripple, RLUSD arzını 2 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, RLUSD arzını son basımlarla 2 milyar dolar eşiğinin üzerine taşıdı.
  • 📌 31 Ağustos’ta hazinede 11 milyon RLUSD basımı ve 11 milyon RLUSD yakımı kayda geçti.
  • 📊 Ağustos sonunda toplam arzın yaklaşık 1,31 milyar doları Ethereum’da, 1,04 milyar doları ise $XRP Ledger üzerinde yer aldı.
  • 🧭 28 Ağustos’ta RLUSD’nin XRP Ledger üzerindeki dolaşımdaki arzı 1 milyar doları aştı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, dolara sabitlenmiş stabilcoin RLUSD’nin arzını son günlerde hızla artırdı. XRP Ledger ve Ethereum ağlarında gerçekleştirilen yeni basımların ardından RLUSD’nin toplam piyasa değeri 2 milyar dolar eşiğini aştı. Ripple, kurumsal ödeme ve blokzincir çözümleri geliştiren ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Son basım ve yakım işlemleri
2 Son günlerdeki büyük işlemler
3 Arz dağılımı ve rezerv verileri
4 Ağlar arasındaki denge değişti

Son basım ve yakım işlemleri

Ripple Stablecoin Tracker hesabının paylaştığı verilere göre 31 Ağustos’ta iki saatlik süre içinde RLUSD Treasury üzerinden 11 milyon RLUSD basıldı. Aynı zaman diliminde hazinede 11 milyon RLUSD’lik ayrı bir yakım işlemi de kayda geçti.

Ripple Stablecoin Tracker verileri, 31 Ağustos’ta RLUSD Treasury üzerinde 11 milyon RLUSD basımı ve aynı tutarda yakım işleminin neredeyse eş zamanlı gerçekleştiğini gösteriyor.

Bu işlemler, son birkaç günde görülen daha geniş çaplı hazine hareketlerinin devamı niteliği taşıyor. Veriler, Ripple’ın RLUSD arzını iki ana ağ arasında düzenli biçimde ayarladığını ortaya koyuyor.

Son günlerdeki büyük işlemler

29 Ağustos’ta 15 milyon RLUSD daha basıldı. Bir gün önce ise Ethereum üzerinde 20 milyon RLUSD’lik yeni arz oluşturuldu. Buna ek olarak Ethereum’da 19,94 milyon ve 19,99 milyon RLUSD, XRP Ledger üzerinde ise 19,9 milyon RLUSD’lik başka basımlar gerçekleşti.

TarihİşlemTutar
31 AğustosBelirtilmediBasım11 milyon RLUSD
31 AğustosBelirtilmediYakım11 milyon RLUSD
29 AğustosBelirtilmediBasım15 milyon RLUSD
28 AğustosEthereumBasım20 milyon RLUSD

Arz dağılımı ve rezerv verileri

RLUSD, 28 Ağustos’ta XRP Ledger üzerindeki dolaşımdaki arzında 1 milyar dolar sınırını geçti. Ripple’ın şeffaflık sayfasında 20 Ağustos itibarıyla dolaşımdaki RLUSD miktarı 1,87 milyar dolar, rezerv fonları ise 1,98 milyar dolar olarak yer aldı. Şirket, arz ve rezerv verilerinin her ay bağımsız CPA doğrulamasına tabi tutulduğunu belirtiyor.

20 Ağustos itibarıyla dolaşımdaki RLUSD miktarı 1,87 milyar dolar, rezerv fonları ise 1,98 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Piyasa takip platformlarına göre RLUSD’nin toplam arzı daha sonra yaklaşık 2,35 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 1,31 milyar doları Ethereum’da, 1,04 milyar doları ise XRP Ledger üzerinde bulunuyor. Böylece toplam arzın yaklaşık yüzde 56’sı Ethereum’da, yüzde 44’ü XRP Ledger’da toplanmış durumda.

Ağlar arasındaki denge değişti

Yaz aylarının önceki bölümünde XRP Ledger, RLUSD arzı bakımından kısa süreliğine Ethereum’un önüne geçmişti. Ağustos sonuna gelindiğinde ise liderlik yeniden Ethereum’a geçti.

RLUSD’deki büyüme, özellikle XRP Ledger açısından likidite bakımından önem taşıyor. Stabilcoin likiditesi; ödemeler, merkeziyetsiz borsalar ve borç verme uygulamaları gibi alanlarla yakından bağlantı kuruyor. Son işlemler de Ripple’ın RLUSD likiditesini ölçeklendirme çabasını sürdürdüğüne işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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