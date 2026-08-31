Bitcoin 82 bin dolar direnci altında yatay seyrini koruyor

Bitcoin, XRP, Ethereum ve Shiba Inu ağustostaki sert yükselişlerin ardından kritik teknik seviyelerde dengeleniyor. En büyük kripto varlık olan Bitcoin yaklaşık 78.840 dolarda işlem görürken, analistler günlük görünümde alıcıların üstünlüğünü koruduğuna dikkat çekiyor.

Bitcoin’de 72 bin dolar desteği öne çıkıyor

Bitcoin, 63.000 dolardan başlayan yükselişle 81.000 doların biraz üzerine kadar çıkarak yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Buna karşın 80.000 dolar çevresindeki oynak seanslara rağmen satış baskısı belirgin bir geri çekilme yaratmadı. Fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın belirgin biçimde üzerinde kalması, daha geniş yapıda yukarı yönlü görünümü destekliyor.

20 günlük üssel hareketli ortalama 72.250 dolar, 200 günlük ortalama ise 72.180 dolar civarında bulunuyor. Bu iki göstergenin 72.000 dolar bölgesinde yakınsaması, piyasa için önemli bir destek alanı oluşturuyor. Bitcoin ayrıca 68.680 dolardaki 50 günlük ve 67.300 dolardaki 100 günlük ortalamanın da üzerinde seyrediyor.

Bitcoin için 80.000 ile 82.000 dolar aralığı yakın vadede ana direnç bölgesi olarak öne çıkarken, 82.000 doların aşılması yeni bir devam sinyali üretebilir.

Göreceli güç endeksi 72,5 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm teknik olarak aşırı alım bölgesine işaret etse de, mevcut tablo doğrudan bir dönüşten çok yükseliş sonrası soluklanma olarak değerlendiriliyor. Aşağı yönde 76.000 ile 77.000 dolar ilk destek bölgesi olurken, daha derin bir düzeltmede 72.000 doların önemi artabilir.

XRP yükselişini korumaya çalışıyor

XRP, 2026 yılının en güçlü çıkışlarından birinin ardından 1,70 dolardan geri çekildi ve 1,41 dolar civarında işlem görüyor. Gün içi dip seviye olan 1,38 dolardan gelen toparlanma sürerken, fiyatın 1,35 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması teknik açıdan belirleyici kabul ediliyor. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanımına odaklanan bir dijital varlık olarak biliniyor.

Ağustos yükselişi sırasında bu ortalamanın yeniden kazanılması, önceki uzun süreli düşüş eğiliminin kırıldığı görüşünü güçlendirdi. Buna karşılık günlük kapanışın 1,35 doların altına inmesi daha sert bir düzeltme riskini artırabilir. Kısa vadeli ortalamalar ise daha aşağıda bulunuyor: 20 günlük üssel ortalama 1,26 dolar, 100 günlük ortalama 1,21 dolar ve 50 günlük ortalama 1,14 dolar seviyesinde.

RSI göstergesinin 66’ya gerilemesi, aşırı alım koşullarının yumuşamaya başladığını gösteriyor. Yukarı yönde ilk güçlü direnç 1,45 ile 1,50 dolar arasında yer alıyor. Bu bandın aşılması halinde 1,55 dolar ve ardından 1,70 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Ethereum’da 2.550 dolar eşiği izleniyor

Ethereum, 1.900 dolardan hızlanan çıkışın ardından 2.472 dolar civarında dengeleniyor. Fiyatın 2.159 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamanın yüzlerce dolar üzerinde kalması, yükseliş yapısının korunduğuna işaret ediyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto varlık olan Ethereum, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısıyla öne çıkıyor.

20 günlük üssel ortalama 2.225 dolara yükselirken, 50 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 2.030 ve 2.019 dolarda bulunuyor. Son günlerde 2.500 ile 2.550 dolar aralığı birkaç kez test edildi ancak kalıcı bir kırılma gelmedi. İlk sıçrama sırasında hacmin güçlü biçimde artıp yatay dönemde gerilemesi, satışların henüz ivme kazanmadığını düşündürüyor.

Ethereum için 2.550 doların aşılması, ağustos dönüşünün uzayabileceğine dair bir sonraki teknik işaret olarak görülüyor.

Shiba Inu uzun vadeli dirence takıldı

Shiba Inu, son yükseliş denemesinde 0.00000620 dolara kadar çıktıktan sonra 0.00000517 dolar civarına çekildi. Memecoin kategorisinde yer alan SHIB, kısa süreliğine 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıksa da bu seviyeyi koruyamadı. Söz konusu gösterge şu anda yaklaşık 0.00000571 dolarda bulunuyor ve günlük grafikte ana direnç olmaya devam ediyor.

Aşağıda 20 günlük üssel ortalama 0.00000500 dolar, 100 günlük ortalama 0.00000498 dolar ve 50 günlük ortalama 0.00000471 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu nedenle 0.00000495 ile 0.00000500 aralığı kısa vadede kritik destek bölgesi olarak izleniyor. RSI’nin 54’e gerilemesi ise ivmenin soğuduğunu ve fiyatın her iki yönde de hareket alanı bulunduğunu gösteriyor. Yukarı yönde ilk dirençler 0.00000540 ile 0.00000555 aralığında, ardından 0.00000571 dolarda sıralanıyor.