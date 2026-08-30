Bitcoin’de 78.300 dolar eşiği kısa vadeli yön arayışını belirliyor

Bitcoin, son yükseliş dalgasında 81.500 dolara kadar çıktıktan sonra 79.000 dolar bölgesine çekildi. 1 Ağustos’taki 62.229 dolar seviyesine kıyasla yükseliş yaklaşık %31 oldu. Ağustos ayının 28’ine kadar spot Bitcoin ETF’lerine 3,3 milyar dolarlık net giriş kaydedildi.

Balina cüzdanlarında alım sürüyor

Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların alımlarını sürdürdüğünü gösteriyor. Son bir haftada balina olarak tanımlanan büyük cüzdanların 39.154 BTC topladığı hesaplanıyor. Güncel fiyatlarla bu tutarın yaklaşık 3 milyar dolara karşılık geldiği görülüyor.

Aynı dönemde daha küçük yatırımcı gruplarında çözülme dikkat çekti. 0,1 ile 1 BTC arasında varlık tutan cüzdanlarda birikim eğilimi skoru eksi 0,982 olarak ölçüldü. Bu tablo, küçük yatırımcıların hızlı yükselişin ardından kar alımına yöneldiğine, büyük cüzdanların ise daha dengeli ya da alım tarafında kaldığına işaret ediyor.

Büyük cüzdanların son bir haftada 39.154 BTC toplaması, kısa vadeli satış baskısına rağmen piyasada güçlü talebin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

Santiment verilerine göre balina cüzdanlarında tutulan Bitcoin miktarı 5,22 milyon BTC seviyesine yaklaştı. Santiment, kripto varlıklara ilişkin zincir üstü veri ve piyasa davranışı analizleri sunan araştırma platformu olarak biliniyor. Bu eğilim, ağdaki büyük oyuncuların toparlanma sürecinde yeniden pozisyon artırdığına işaret eden önceki verilerle de uyumlu görünüyor.

Kısa vadede 78.250 ile 78.350 dolar aralığı öne çıkıyor

Kısa vadeli teknik görünüm ise daha dengeli bir tablo sunuyor. 45 dakikalık BTC/USD analizinde Bitcoin’in 77.300 ile 78.300 dolar arasında sıkıştığı görülüyor. Fiyatın 77.200 ile 77.400 dolar bölgesinde dip oluşturmasının ardından daha yüksek dip ve daha yüksek tepe yapısı ortaya çıktı.

Yakın direnç alanı 78.250 ile 78.350 dolar bandında bulunuyor. Bu bölgenin üzerinde güçlü bir kapanış gelmesi halinde 79.000, 80.000 ve 81.000 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 77.200 ile 77.400 dolar desteğinin kaybedilmesi, 76.000 ile 77.000 dolar bandına doğru daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir. Daha kritik eşik ise 75.700 dolar seviyesinde yer alıyor.

Seviye Önemi 78.250 ile 78.350 dolar Kısa vadeli direnç 77.200 ile 77.400 dolar Yakın destek 75.700 dolar Ana yapısal destek 72.800 dolar Daha derin düzeltmede izlenen bölge

Göstergeler temkinli görünümü koruyor

Bazı teknik göstergeler son rallinin yorulduğunu düşündürüyor. RSI değeri 72’ye çıkarak yaygın biçimde izlenen 70 eşiğinin üzerine yerleşti. Stokastik yüzde K göstergesi 82 olurken ADX 41 seviyesinde ölçüldü. Bu veriler trendin sürdüğünü, ancak kısa vadede fiyatın gerilmiş olabileceğini gösteriyor.

Öte yandan orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar daha yapıcı bir görünüm sunuyor. 20 dönemlik üssel hareketli ortalama 73.605 dolar, 50 dönemlik üssel hareketli ortalama 69.332 dolar, 200 dönemlik üssel hareketli ortalama ise 72.171 dolar civarında bulunuyor. MACD alım sinyali üretirken, momentum göstergesi kısa vadede zayıflamaya işaret ediyor.

78.300 dolar bölgesi kısa vadede karar alanı olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında kalınması daha geniş bir düzeltme olasılığını canlı tutuyor.

Daha savunmacı senaryolarda 78.000 ile 79.200 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu bandan gelecek olası bir ret halinde 75.500 dolar ve ardından 72.800 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Buna karşılık dört saatlik grafikte 80.500 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, alıcıların kontrolü yeniden ele aldığına yönelik daha güçlü bir sinyal sayılabilir.