Tecrübeli yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin hakkında iddialı bir tahminde bulundu ve iki yıl sonrası için bu seviyeyi işaret etti.

Önde gelen kripto para analisti ve tecrübeli yatırımcı Peter Brandt, lider kripto para birimi Bitcoin için iddialı bir tahminle gündeme geldi. Öyle ki tecrübeli yatırımcı, amiral gemisi kripto para biriminin iki yıl içerisinde 10 kat artış yaşayabileceğini belirtti.

Peter Brandt: Bitcoin İki Yıl İçerisinde 10 Kat Artabilir

Tecrübeli yatırımcı Peter Brandt, yakın tarihli bir tweet’inde, lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı bundan iki yıl sonra on kat artabileceğini işaret ederek iddialı bir tahminde bulundu.

Alternatif olarak Brandt, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin‘in (BTC), uzun bir süre boyunca yatay hareketini devam ettirebileceğini dile getirdi.

Peter Brandt’ın en son öngörüsü, Bitcoin savunucusu Tuur Demeester tarafından yayınlanan ve en iyi kripto para biriminin uzun süredir devam eden konsolidasyon dönemlerinden sonra Bitcoin’in patlamaya eğilimli olduğunu iddia eden bir tweet’e yanıt olarak yapıldı.

Daha önce de bildirildiğimiz üzere, Brandt kısa süre önce, önceki piyasa döngülerinin nasıl oynandığına bağlı olarak 2024’te başka bir Bitcoin “roket aşamasının” ateşlenebileceğini tahmin etti.

Bitcoin Hakimiyeti %41’e Düştü

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda baskı altında kaldı ve Pazartesi günü Mart ortasından bu yana ilk kez 40.000 dolar seviyesinin altına düştü.

Öte yandan, Fed tarafından hayrete düşürülen yatırımcılar riskli varlıklardan çıkmak için acele ediyorlar. ABD doları endeksi (DYX) kısa süre önce bazı kazanımlar elde etmeden önce 100’ün üzerine çıktı.

Amiral gemisi kripto para birimi, piyasanın geri kalanıyla birlikte açgözlülük içinde işlem görmeye devam ederken Bitcoin hakimiyeti %41’e geriledi, bu da altcoin’lerin en iyi kripto para biriminden daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor.