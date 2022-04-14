Popüler kripto para borsası Binance, yeni bir duyuru ile birlikte iki yeni altcoin çiftini listeleyeceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün yeni bir duyuru yaptı. Dev borsa, yaptığı bu duyuru ile birlikte platformda iki yeni altcoin çifti için destek ekleyeceğini açıkladı.

İşte Binance tarafından yapılan duyurunun detayları…

Binance, 2 Yeni Altcoin Çiftini Listeliyor

Piyasa hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, geçtiğimiz dakikalarda resmi web sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayınladı.

Binance tarafından yayılan bu duyuruda, borsanın iki yeni altcoin çifti için destek ekleyeceği belirtildi. Yapılan duyuruda listeleme ile ilgili detaylara yer veren Binance, GMT/TRY ve WAVES/TRY altcoin çiftleri için destek ekleyecek.

Binance tarafından yapılan duyurunun tamamı ise şu şekilde;

Binance, GMT/TRY ve WAVES/TRY ticaret çiftleri için 2022-04-15 10:00 (UTC) arasında alım satıma başlayacak. Lütfen unutmayın: TL itibari para birimidir ve başka herhangi bir dijital para birimini temsil etmez. Risk uyarısı: Kripto para ticareti yüksek piyasa riskine tabidir. Lütfen işlemlerinizi dikkatli yapın. Binance‘in ticari kayıplarınızdan sorumlu olmadığı size tavsiye edilir. Desteğin için teşekkürler! Binance Ekibi

Listeleme, 15 Nisan Cuma günü Türkiye saatiyle 13.00‘da gerçekleşecek.