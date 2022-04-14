Piyasanın popüler analistlerinden olan CryptoBusy şu anda dipten alım fırsatı sunduğunu düşündüğü 4 altcoin’i takipçileri ile paylaştı.

Kripto para birimlerinde son günlerde düşüşler görüyoruz ve analistler bu düşüşlerin birer satın alma fırsatı olabileceğini düşünüyor. Piyasanın popüler analistlerinden olan CryptoBusy de şu anda dipten alım fırsatı sunduğunu düşündüğü 4 altcoin’i takipçileri ile paylaştı.

Zilliqa (ZIL)

Analistin listesindeki ilk kripto para olan Zilliqa (ZIL), ikinci katman ölçeklendirme çözümü olarak sharding’i kullanarak blok zinciri ölçeklenebilirliği ve hızı sorununu çözmeyi amaçlıyor. Analist ZIL’in büyük bir düşüş yaşadığını ve 0,32 doların hedef seviye olduğunu ifade ediyor. Bu noktada bir konsolidasyon olabileceğini ifade eden analist sonrasında artışın devam etme imkanı olduğunu da belirtiyor.

Buna ek olarak analiste göre 0,23 dolar ile 0,26 dolar aralığı ilk hedef olacak ve sonrasında ZIL 0,32 dolara hızla yükselebilir. 0,32 dolar üzerinde ise analist 0,47 doların, 0,50 doların ve hatta 1 doların görülebileceğini düşünüyor.

Polkadot (DOT)

Analistin listede bahsettiği ikinci altcoin Polkadot (DOT). Polkadot, yalnızca tokenlerin değil, herhangi bir veri veya varlık türünün zincirler arası aktarımını kolaylaştıran bir blockchain projesi olarak tanımlanabilir.

Analiste göre yazının kaleme alındığı anda 18 dolardan işlem gören DOT, satın alma için iyi bir seviyede olabilir. Ayrıca analist DOT’un ilk hedefinin 24 dolar olduğunu ve sonrasında da 30 dolara kadar yükselebileceğini ifade ediyor. Yükseliş hamlesi devam ederse analist DOT’ta 55 dolara kadar yükselişin görülebileceğini de ekliyor.

Solana (SOL)

Solana, blok zinciri teknolojisinin DeFi çözümleri sağlamak için kullanıldığı oldukça işlevsel bir açık kaynak projesi olarak tanımlanabilir. Analist SOL’ün ciddi bir düşüş yaşadığını ve şu anki seviye olan 104 doların iyi bir alım seviyesi olduğunu ifade ediyor.

Analiste göre SOL için ilk hedef 111 dolar ve 111 dolar kırıldıktan sonra SOL 143 dolara hızlı bir yükseliş elde edebilir. Bu da SOL fiyatı için ciddi bir kar anlamına geliyor.

Theta Network (THETA)

Listedeki son altcoin ise Theta Network’tür (THETA). Theta Network, video akışı için özel olarak oluşturulmuş, blok zincirle çalışan bir ağ olarak tanımlanabilir.

Analist şu anki seviyelerde yani 3,1 dolar seviyelerinde THETA’nın yeniden test edildiğini ve sonrasında teknik göstergelere göre ciddi bir artışa hazır olduğunu ifade ediyor. THETA için analistin hedefi 16 dolar. Yani eğer analistin beklentileri gerçekleşirse kripto para birimi %400’ün üzerinde artış yaşayabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.