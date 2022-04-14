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Yükselişlerin Lideri Shiba Inu (SHIB) ve Solana (SOL) Değil Bu Altcoin!

Kripto piyasası, fiyat toparlanmalarıyla son on iki günlük kayıplarını kazanmaya çalışırken bu altcoin yükselişlere liderlik ediyor.
15:40
14 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası, Bitcoin (BTC)’nin önderliğinde 12 gündür süren bir düşüş trendinde seyrediyordu. Ancak bugün yaşanan gelişmelerle BTC ve onu takip eden altcoinlerin yeşil grafikler sergilediği görülebiliyor. Bu yükselişler, hem hükümetlerin kripto yasalarını birer birer senatolarından geçirmeleri hem de balinaların makro yatırımları ile piyasaya canlılık katması ile bağdaştırılıyor. Bunların yanı sıra Compound (COMP) ise, %17’den fazla yükseliş göstererek bugün tüm kriptolardan daha fazla verimli performans gösterdiğini kanıtlıyor.

Yükselişlerin Sebepleri

Bir kripto analitik platformu olan Santiment, COMP’un iki günde %28’den fazla bir artış sağladığını vurguluyor. Ayrıca firma, bu yükselişin sebebini iki ana nedene bağlıyor. Santiment’e göre COMP’un yükselişinin temel sebebi onun Robinhood’da listelenmesi olarak görülüyor.

Buna ek olarak firma, balinaların COMP stoklamasında da artış olduğunu belirtiyor. Balinaların makro alımları, birer organik para girişi olduğundan hem ilgili kriptonun arzını artırıyor hem de fiyatını direkt olarak yukarı yönlü çevrilmesini sağlıyor. Santiment, 12 adet işlemle 1 milyon dolardan fazla COMP’un balinalar tarafından satın alındığını bildiriyor. Bu satın alımlar sonrası, 100 dolar ile 100.000 dolar arasında olan orta seviyeli yatırımcılar da tetiklenerek bu altcoine yönelim sağlıyor.

COMP Fiyat Hareketleri

Bu yazı yazılırken ise COMP, son 24 saatteki %17’e yakın artışıyla yaklaşık 151,2 dolardan işlem görüyor. Ayrıca COMP, son iki günde %28’lik ve haftalık olarak ise %13,5’luk bir artış trendinde seyrediyor. Bununla birlikte COMP, aylık olarak bakıldığında %50’den fazla bir kazanç sağlamış olarak gözüküyor.

Listelenme haberleri elbette ki kripto yatırımcılarını direkt olarak etkiliyor. Robinhood’un iki gün önceki listelenme haberinden sonra Shiba Inu da %20’ye yakın kazanç sağlamıştı. Aynı şekilde Solana (SOL) de bu haber ve OpenSea’nin Solana entegresi hamlesiyle kaybettiği fiyat değerini tekrar kazanmaya başlamıştı. Ancak genel olarak bakıldığında bu yükselişlere COMP’un liderlik ettiği ve kazançlarını koruyabildiği görülebiliyor.

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