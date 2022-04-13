Bitcoin’in yeniden 41.000 doları aşmasıyla birlikte altcoinlerin düşüşünün de önü kesildi. Birçok altcoin destek seviyelerini kaybetmişti. Peki XRP ve ADA için kısa vadede yatırımcıları neler bekliyor? Güncel fiyat görünümü ve potansiyel riskleri ele alıyoruz. İşte Ripple ve Cardano’nun önümüzdeki günlerde ulaşabileceği seviyeler.

Ripple (XRP) Yorum

XRP fiyatı son üç gün içinde 0,68 dolardan 0,72 dolara yükseldiği için hakim düşüş trendinden bir ara verdi. Bir ABD mahkemesinin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Haziran 2018’de eski direktörü olan William Hinman tarafından Bitcoin ve Ethereum’un menkul kıymet olmadığını söylediği konuşmayla ilgili dahili belgeleri koruma talebini reddetmesinin ardından XRP yatırımcıları rahat bir nefes aldı.

Özetlemek gerekirse, SEC, 2020 yılında bir San Francisco ödeme hizmetleri şirketi olan Ripple’a, kendisinin ve yöneticileri Brad Garlinghouse ve Christian Larsen’in XRP tokenleri aracılığıyla yasadışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiğini iddia ederek dava açtı. Ancak Hinman’ın benzer kripto para birimlerini faydalı tokenler olarak ele alması, Ripple’ın hukuk ekibinin SEC’in XRP’ye bir menkul kıymet tokeni olarak davranarak ona karşı önyargılı olduğunu savunmasına neden oldu. Genel olarak, yasal savaş XRP’nin bugüne kadarki yükselişini sınırladı. Örneğin, 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 doları geçemeyen tek kripto para birimi olmaya devam ediyor.

Ancak Ripple, SEC’e karşı bazı kazanımlar elde ederken, analistler bunun XRP pazarına sürdürülebilir bir satın alma ivmesi getireceğini umuyorlar.

XRP 28 Aralık 2021 ve 4 Nisan 2022 arasında yükselen bir üçgen içinde konsolide edildi. Yükselen üçgenler, fiyat önceki trend yönünde kırıldıktan sonra çözüldüğü için, devam kalıpları olarak kabul edilir. XRP, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, 5 Nisan’da yükselen üçgen modelinden aşağı yönlü kırıldı.

Bu XRP’yi 0,5 dolar hedefine yaklaştırıyor. Tavan 0,82 dolar ve potansiyel dip ise 0,32 seviyelerinde bulunuyor. Tersine, XRP/USD geçici destek olarak 0,69 doların üzerinde kalırsa, 50 günlük basit hareketli ortalamaya (50 günlük SMA; yukarıdaki grafikte mavi dalga) Nisan ayında 0,78 dolara yakın bir toparlanma mümkündür. Ayrıca, 2. çeyrekte 0,88 dolar civarında 200 günlük EMA (turuncu dalga) testi boğalar için bir sonraki hedef olacaktır.

Cardano (ADA)

ADA fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1 doların altında kalmaya devam ediyor ve 0,96 dolardan alıcı buluyor. Cardano (ADA), 12 Nisan’da 1 dolar engelini aşmak için çabaladı ancak boğalar başarılı olamadı. Bu, ayıların 1 dolar seviyesini dirence çevirmeye çalıştığını gösteriyor.

Fiyat genel dirençten bir kez daha düşerse ve 0,91 doların altında kalırsa mevcut düzeltme derinleşebilir. Bu senaryoda ADA fiyatı USD paritesinde 0,86 ve 0,74 dolar desteklerine çekilir. 20 günlük EMA (1,04 dolar) düşüyor ve RSI negatif bölgede, bu da ayılar için avantaj sağlıyor.

Fiyat yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, bu olumsuz görüş kısa vadede geçersiz olacaktır. Böyle bir hareket, 1,26 dolarda genel dirence doğru olası ralliye kapı aralar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.