Bitcoin Core, madenciliği aksatabilecek üç açığı ekimde kapattı

Bitcoin Core geliştiricileri, ağın işleyişini etkileyebilecek üç güvenlik açığını kamuoyuna açıkladı. Bunlar arasında yüksek önem derecesi verilen bir açık, belirli koşullarda Bitcoin madencilerinin yeni blok üretmesini aksatabilecek bir risk taşıyordu. Bitcoin Core, Bitcoin ağındaki çok sayıda düğümün kullandığı temel istemci yazılımı olarak biliniyor.

Açıkların kapsamı ve etkilenen sürümler

10 Kasım’da yayımlanan güvenlik duyurularına göre en ciddi açık, CVE-2025-62861 koduyla kayda geçti. Sorun, blokzincirde yeniden organizasyon yaşandığı durumların ardından düğümün mempool durumunda tutarsızlığa yol açabiliyordu. Mempool, henüz onaylanmamış işlemlerin geçici olarak bekletildiği alanı ifade ediyor.

Mini sözlük: Blokzincir yeniden organizasyonu, ağın daha uzun veya geçerli kabul edilen alternatif bir zinciri öne almasıyla daha önce kabul edilmiş bazı blokların geri düşmesi durumudur. Mempool ise madencilerin henüz bloğa eklenmemiş işlemleri gördüğü bekleme havuzudur.

Bu açık, Bitcoin Core’un 28.0 ile 28.2 arasındaki sürümleriyle 29.0 ve 29.1 sürümlerini etkiledi. Güvenlik araştırmacısı Niklas Goegge, sorunu 26 Eylül 2025’te bildirdi.

Bitcoin Core geliştiricileri, yüksek önem derecesi verilen CVE-2025-62861 açığının blokzincir yeniden organizasyonlarının ardından mempool durumunu bozarak madencilik sürecini aksatabilecek etki yaratabildiğini duyurdu.

İki orta düzey açık da duyuruldu

Geliştiriciler ayrıca orta önem derecesinde iki güvenlik sorunu daha açıkladı. CVE-2025-62859 kodlu ilk açık, kötü niyetli ağ katılımcılarının işlem witness verisindeki değişiklikleri kullanarak blok işleme sürecini yavaşlatmasına imkan verebiliyordu. Bazı koşullarda etkilenen bir düğüm, bir bloğu işlemeden önce 10 dakikaya kadar beklemek zorunda kalabiliyordu.

Aynı saldırının, belirli yapılandırmalar altında çalışan düğümlerde tekrarlı biçimde uygulanabildiği aktarıldı. Bu açık, Nisan 2025’te Eugene Siegel tarafından tespit edildi.

CVE-2025-62860 kodlu diğer açık ise Tor ağı üzerinden çalışan Bitcoin düğümleriyle ilgiliydi. Geliştiriciler, Bitcoin ana ağında erişilebilir durumdaki binlerce düğümün gelen Tor bağlantılarına izin verecek yetkiler tanımladığını belirtti. Buna karşın isteğe bağlı whitelist yapılandırmasını kullanmayan düğümler bu sorundan etkilenmedi.

Geliştiriciler, orta düzey açıkların birinin blok işleme süresini uzatabildiğini, diğerinin ise belirli Tor yapılandırmalarında düğümleri etkilediğini bildirdi.

Düzeltmeler ekim ayında yayımlandı

Açıklanan üç güvenlik sorunu yeni keşfedilmiş değil. Bitcoin Core ekibi, tüm bu açıkları Ekim 2025 içinde kapattı. Düzeltmeler, 10 Ekim’de yayımlanan Bitcoin Core 30.0 ile 14 Ekim’de dağıtıma çıkan Bitcoin Core 29.2 sürümlerine eklendi.

Yüksek önem derecesi verilen madencilik açığı ayrıca Bitcoin Core 28.3 sürümünde de giderildi. Böylece etkilenmiş eski sürümleri kullanan düğüm operatörleri için güncelleme yolu açılmış oldu.