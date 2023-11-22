Kripto para borsaları düzenli olarak listeledikleri altcoinlerin durumunu değerlendirip delist kararı alabiliyor. Bunun birkaç aydır sıklıkla görüyoruz. Temelde likidite çekemeyen altcoinler delist edilse de projenin ilerleyişine dair endişeler de delist kararında etkili olabiliyor. Coinbase biraz önce yeni kararını açıkladı.
Altcoin Delist Son Dakika
Coinbase borsası yaklaşık 2 dakika önce yaptığı duyuruda QUICK Coin’in 6 Aralık tarihinde delist edileceğini açıkladı. Token bölünmesiyle yeniden listelenmesi beklerken delist yönünde karar alınması yatırımcıları şaşırttı. Özellikle Binance borsasının uzlaşı nedeniyle yatırımcıları şüpheye düşürdüğü bugünlerde Coinbase’in attığı adımlar çok daha önemli hale geldi.
Duyuruda şunlar yazıyor;
“Borsamızdaki varlıkları listeleme standartlarımızı karşıladıklarından emin olmak için düzenli olarak izliyoruz. Son incelemelere dayanarak, QuickSwap (QUICK) için 6 Aralık tarihinde işlemleri askıya alacağız. QUICK 1000:1 oranında bölünmüş yeni bir versiyonunu çıkarıyor ve bunun desteklemeyi planlamıyoruz.
Trading askıya alındıktan sonra hala QUICK’e sahipseniz, dönüşüm sözleşmesini ve uyumlu bir self-custodial cüzdanı kullanarak dönüştürmeniz gerekecektir.”
Haberin ardından fiyat 0,049 dolara geriledi.