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Coinbase

Son Dakika: Yeni Altcoin Delist Duyurusu, Fiyat Düşebilir

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para borsaları düzenli olarak listeledikleri altcoinlerin durumunu değerlendirip delist kararı alabiliyor. Bunun birkaç aydır sıklıkla görüyoruz. Temelde likidite çekemeyen altcoinler delist edilse de projenin ilerleyişine dair endişeler de delist kararında etkili olabiliyor. Coinbase biraz önce yeni kararını açıkladı.

Altcoin Delist Son Dakika

Coinbase borsası yaklaşık 2 dakika önce yaptığı duyuruda QUICK Coin’in 6 Aralık tarihinde delist edileceğini açıkladı. Token bölünmesiyle yeniden listelenmesi beklerken delist yönünde karar alınması yatırımcıları şaşırttı. Özellikle Binance borsasının uzlaşı nedeniyle yatırımcıları şüpheye düşürdüğü bugünlerde Coinbase’in attığı adımlar çok daha önemli hale geldi.

Duyuruda şunlar yazıyor;

“Borsamızdaki varlıkları listeleme standartlarımızı karşıladıklarından emin olmak için düzenli olarak izliyoruz. Son incelemelere dayanarak, QuickSwap (QUICK) için 6 Aralık tarihinde işlemleri askıya alacağız. QUICK 1000:1 oranında bölünmüş yeni bir versiyonunu çıkarıyor ve bunun desteklemeyi planlamıyoruz.

Trading askıya alındıktan sonra hala QUICK’e sahipseniz, dönüşüm sözleşmesini ve uyumlu bir self-custodial cüzdanı kullanarak dönüştürmeniz gerekecektir.”

Haberin ardından fiyat 0,049 dolara geriledi.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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