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BITCOIN Cash (BCH)

50 Milyon Dolarlık Satış Popüler Altcoini Sarstı, Büyük Düşüş Kapıda Mı?

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Balinalar harekete geçti ve bu sadece altcoinlerde olmuyor. Binlerce BTC de ağda taşınmaya başladı. Ancak daha az likit varlıklar olan altcoinler için on milyonlarca dolarlık satışlar daha büyük sorunları da beraberinde getiriyor. BCH için sıradaki şey ne?

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BCH Coin GeleceğiBCH Coin Yorum

BCH Coin Geleceği

Trilyon dolarlık varlık yöneticileri tarafından başlatılan kripto platformu EDX Markets’in BCH Coin’i listelemesi fiyatta ciddi artışa neden oldu. Öyle ki Haziran ayında Bitcoin Cash’in 329 dolarlık 2023 zirvesine ulaştığını gördük. Peki sonra ne oldu? 1 Kasım tarihinde EDX yetkilileri yaptıkları değerlendirmenin sonucunda onun kriterlerine uymadığına karar verdi.

Delist işleminin ardından EDX Markets destekli yükselişin de sonuna gelmiş olduk. Talep önemli ölçüde düştü ve uzun vadeli görünümü o günlerde bu hareketin negatife çevirdiğini söylemiştik. Bitcoin katili olarak doğan BSV ve BCH yıllardır kendilerine tanınan sürede başarıya ulaşamadılar ve yok olacakları zamanı beklemeye başladılar.

BCH Coin Yorum

IntoTheBlock’tan alınan verilere göre Kasım ayı boyunca BCH Coin balinalarının ilgisi azaldı. Öyle ki ağdaki balina hareketlerinin 40 günün dibi olan 195’lere kadar düştüğünü gördük. 2 Kasım tarihinde balinalar satış için varlıklarını hareket ettirdiğinde 500’e yakın işlem ciddi bir hareketliliği temsil ediyordu.

Balinalar ve madenciler 2 Kasım itibariyle toplam 6,46 milyon BCH Coin tutuyordu. Bu rakam 20 gün sonra (bugün) 6,23 milyon seviyesine geriledi ve 50,4 milyon dolar değerinde satış olduğunu görüyoruz. Bu satış muhtemelen devam edecek ve uzun vadeli negatiflik sebebiyle büyük yatırımcıların risklerini azaltmaya devam ettiğini göreceğiz.

Fiyat düşüşü hızlanırsa balina satışlarına ek olarak bireysellerin kaçıştığı bir dönemin de fitili ateşlenebilir. 200 dolarlık destek alanı ciddi sayıda yatırımcının fiyat ortalamasını temsil ediyor. Bunun altında kapanışlar zarardan kaçınmak isteyen yatırımcıların stoplarını tetikleyebilir. Stop seviyesi genelde alım fiyatı veya bunun bir miktar altında olur. Yatırımcılar stop emirlerini ani düşüşlerde kayıplarını sınırlamak için oluşturur.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada tekrar 37.000 doları aşmak için mücadele ediyor. Kripto paraların kümülatif işlem hacmiyse 59 milyar dolar civarında.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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