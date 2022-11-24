Dün akşam saatlerinde gelen verilerin ardından Bitcoin ve altcoin'lerde gözle görülür bir yükseliş gerçekleşti ve piyasa yeşil bir görünümle açıldı.

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Bitcoin, Ethereum fiyatına bakıldığında bir miktar yükseliş gözlemlendi. Dünkü kazançların ve açıklanan verilerin ardından piyasanın lider coin’leri bir rahatlama rallisi yaşadı. Sonuç olarak, büyük altcoin’ler bugün yeşil renkte ve yükseliş momentumunu ileriye taşıyabilir.

Ayrıca dün, günü EST saat dilimine göre 10:23’te, küresel kripto piyasası son 24 saatte %2,87 değer kazanarak 825,26 milyar dolara yükseldi. DeFi’deki toplam hacim şu anda 3,91 Milyar dolar seviyesinde ve bu da toplam kripto piyasası 24 saatlik hacminin %6,41’ini oluşturuyor.

En Çok Kazananlar ve Kaybedenler

Listelenen ilk 100 kripto para biriminde, DASH ve Kalytn tokenleri en yüksek kazançları elde etmiş görünüyor. Yazım zamanı itibariyle, DASH fiyatı %15,6 artarak 42 dolar seviyesine ulaşırken, KLAY fiyatı %14,10 değer kazanarak 0,1826 dolara ulaştı. Buna karşılık, Trust Wallet Token ve Chiliz en çok kaybedenler oldu; TWT fiyatı 2,14 dolarda %4,08’lik bir düşüş gösterirken, CHZ fiyatı 0,1794 dolarda %1,52’lik bir düşüş yaşadı.

Önde gelen Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific Inc. 2022 yılı sonuna kadar iflas uyarısında bulundu. Bu kriz, ağ zorluğunun sürekli artması ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 36,95 trilyona ulaşmasıyla ortaya çıktı. Ayrıca, düşen Bitcoin fiyatı ve artan rekabet nedeniyle yetersiz ödül miktarının ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Dahası, Glassnode kısa süre önce attığı bir tweet’te madenci hash fiyatının günlük Exahash başına 58300 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Dolayısıyla, genel piyasa duyarlılığının düşüş eğiliminde olması ve durgunluk korkusunun hala yatırımcıları rahatsız etmesiyle, madencilik sektörü zarar görmeye devam edebilir.

Bitcoin fiyatında süregelen konsolidasyon azalan bir üçgen formasyonunu şekillendirdi. Bu düşüş eğilimli devam modeli, önceki düşüşün yeniden başlamasını teşvik etse de, nadir durumlarda kripto para fiyatı, yükseliş momentumunu yansıtmak için genel trend çizgisini kırabilir.

Böylece, bugün erken saatlerde Bitcoin fiyatı %4 arttı ve formasyonun direnç trend çizgisini deldi. Kripto para fiyatı şu anda 16600 dolar seviyesinden işlem görüyor ve kırılan direnci potansiyel destek olarak yeniden test etmeye çalışıyor olabilir.

Alıcılar düşüş eğilim çizgisinin üzerinde kalmayı başarırsa, kripto para fiyatı 18000 dolarlık psikolojik dirence ulaşmak için %10’luk bir artışla birlikte yükselebilir. Aksine, trend çizgisinin altında bir günlük mum kapanışı yükseliş tezini geçersiz kılabilir.

Ethereum Fiyatı

22 Kasım’da Ethereum fiyatı, cımbız dipli bir mum formasyonu ile 1080 dolar desteğinden toparlandı. Bu yükselişin tersine dönmesi, fiyatları %7,5 artırarak 12000 dolarlık birleşik dirence ve aşağı eğimli bir trend çizgisine ulaştı.

Altcoin şu anda 1200 dolardan işlem görüyor ve daha fazla eylem için kararsızlık gösteriyor. Bununla birlikte, yükseliş toparlanması sırasında azalan faaliyet hacmi, alıcıların taahhüt eksikliğine işaret ediyor. Bu nedenle, piyasada satış baskısı devam ederse, Ethereum fiyatı direnç eğilim çizgisinden başka bir tersine dönüşe tanık olabilir.

Potansiyel bir düşüş, madeni para fiyatını 1080 dolarlık desteğe geri çekebilir. Ancak, bir giriş fırsatı arayan alıcılar, fiyatın genel direnci kırmasını beklemelidir.

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