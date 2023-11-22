Binance borsasıyla alakalı hızlandırılmış sürecin ardından beklendiği gibi kripto çöküşü yaşanmadı. ABD’nin de amacı buydu. Şimdi kripto paralarda yeni bir süreç başladı ancak piyasalar henüz son şoku üzerinden atabilmiş değil. Peki olası ralli senaryosunda Polkadot (DOT)’un güncel durumu nedir? Yatırımcıları neler bekliyor?

Polkadot (DOT) Yorumları

Haftalık grafikte DOT Coin fiyatı Şubat ayından bu yana azalan direnç çizgisinin altında oyalanıyor. Ekim ayında bu negatif seyir 3,56 dolara kadar düşüşü tetiklemişti. Yıl boyu yerinde kalan desteği kaybeden DOT Coin için önemli bir desteğin kaybedildiğini gördük.

Fakat dip bölgenin ardından dört hafta boyunca DOT Coin fiyatı yükselişe geçti. Azalan direnç çizgisinden kurtulan popüler altcoin geçen hafta 5,90 dolarlık zirvesine ulaştı ve 200 günün en iyi fiyatını gördü. Yüksek volatilite döneminde bu tarz kazanımları elde tutmak fazlasıyla zorlaşıyor. Özellikle DOT Coin gibi uzun süre diplerde oyalanıp toparlanan altcoinler çok daha kırılgan, risk iştahı zayıflamış yatırımcılara sahip oluyor. Düşüş mumu da bunun sonucuydu.

Yine de RSI’ın nötr bölgenin üzerinde olması ve fiyatın toparlanma sinyalleri göndermesi iyimserliğin elden bırakılmaması için bir neden.

DOT Coin Analist Yorumları

Kripto para analistleri çoğu zaman yanılır ve onlara yatırımcıların ihtiyacı olduğu tek konu “farklı pencerelerden piyasayı izleme” ihtiyacıdır. Analistler size gelecekten haber vermez ancak piyasadaki görünüme dair farklı yorumları size daha zengin bir bakış açısı sunar. Örneğin Rekt Capital, aynı azalan direnç trend çizgisi kırılmasına dikkat çekerek şunları söylüyor;

“Yeniden test başarılı olmuş gibi görünüyor. Aralık ayında bile formasyonun tepesine doğru herhangi bir hareket makro yükselişin sinyali olacak”.

Crypto Tony ise DOT Coin fiyatı 5,50 dolarlık yatay alanın üzerinde tutulduğundan beri kısa vadeli bir yükseliş görüşüne sahip. Peki teknik analiz bize ne diyor? Elliot dalga sayımına göre fiyat beş dalgalı aşağı yönlü hareketini tamamladı. Bu analiz doğruysa, ters yönde yeni bir hareketin başladığını göstermektedir.

Haftalık RSI yükseliş eğilimini teyit ediyor. Eğer beklenen hareket başladıysa 10 dolar seviyesinde yeni zirve görmemiz muhtemeldir. Fakat 5,5 dolar bölgesinin geri alınamaması 4,4 dolara doğru düşüşü tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.