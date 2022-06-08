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Balinaların Kaçtığı Altcoin! 2021’in Yıldızı Toparlanabilecek Mi!

Balinalar hızla bu en popüler altcoini sattı ve geri toplamıyor. Alım fırsatı veya çöküşün habercisi, hangisi olacak?
21:05
8 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz yılın en popüler altcoinlerinden biriydi peki 2022 yılı için iyi bir seçenek mi? Kripto paralar yüksek volatiliteyle önemli seviyeleri izlerken Polkadot (DOT) sakinliğini koruyor. Web3 hedefleri sebebiyle birçok yatırımcı DOT’u uzun vadeli bir seçenek olarak görüyor. Peki gerçekten Polkadot için işler yolunda gidiyor mu?

Polkadot (DOT)

DOT’un günlük fiyat grafiğini karşınıza aldığınızda adeta bir stablecoini izliyor gibi hissedebilirsiniz. Yaklaşık 4 haftadır Polkadot son derece durağan seyrediyor. Hacim eksikliği en büyük sorun ve başka bir değişle Polkadot (DOT) yatırımcılar için en az çekici kripto para birimlerinden biri olmuştur. Bu, en iyi kripto para birimlerinden biri olmasına ve en hızlı büyüyen ağlar arasında yer almasına rağmen böyledir.

Yazı hazırlandığı sırada DOT tam sıfır noktasında bulunuyor. Yani kazanç veya kayıp yok, fiyatı ise 9,14 dolardır. Haftalık performansı, son yedi gün içinde %10,86 düştüğü göz önüne alındığında daha kasvetli bir tablo çiziyor.

Polkadot (DOT) Yorumları

DOT göstergeleri de benzer şeyleri vurguluyor. Mayıs ortasından bu yana nötr seviye ile aşırı satım arasında gezinen RSI ile aktivite eksikliği dikkat çekiyor. MFI, son birkaç gün içinde neredeyse hiç birikim veya dağıtım faaliyeti göstermiyor. On-chain metriklere dayalı olarak kısa vadede işler DOT için pek iyi görünmüyor. Piyasa değeri ve balinalar tarafından tutulan arz, son 24 saat içinde önemli ölçüde düştü.

Balinalar tarafından tutulan arz, özellikle Mayıs çöküşünden bu yana önemli darbe aldı. Polkadot (DOT) balinaları varlıklarını önemli ölçüde azalttı. Son 24 saatte dikkate değer bir düşüş yaşayan Binance fonlama oranının da gösterdiği gibi, türev piyasasında işler benzer görünüyor.

Düşük performansına rağmen, DOT hala dünyanın en büyük Web3 ağlarından birinin temelini oluşturuyor. Polkadot’un para chain yaklaşımı, özellikle oluşturmanın ve kullanıma sunmanın daha kolay bir yolunu arayan kurumsal blockchainler için idealdir. DOT, para chain (paralel/yan ağlar) açık artırmaları ve diğer fayda biçimleri için gerekli bir bileşen olarak ön plana çıkıyor. Bu, uzun büyümesine katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Bu arada, kısa vadeli düşüş performansı şimdi 8 doların hemen altındaki önemli bir yapısal destek seviyesine yaklaşıyor. Bu, balina birikimine ve belki de yukarı yönlü büyük bir sıçramaya dikkat edilmesi gereken sağlıklı bir bölgedir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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