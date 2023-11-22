Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 231,3 dolar seviyesinden işlem gören BNB ve 3,445 dolar seviyesinden işlem gören DYDX için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

DYDX Grafik Analizi

Özellikle Binance davası sürecinde birçok kripto para borsa token’ında ciddi bir yükseliş yaşandı ve bu token’ların başında DeFi platformu DYDX’te yer aldı. Günlük DYDX grafiğinde dikkat çeken ilk oluşum ise yükselen kanal formasyonu oluyor. Son yükseliş hareketinden sonra direnç çizgisine temas eden DYDX, bu süreçte gerekli ivmeyi yakalayamadı ve önemli bir düzeltme ile karşı karşıya kaldı.

DYDX için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 3,023 / 2,604 ve 2,208 dolar seviyeleridir. Son düzeltmede önemli bir görev üstlenen 3,023 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi ise DYDX fiyatında önemli bir ivme kaybına neden olacaktır.

DYDX için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 3,532 / 3,950 ve 4,364 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hareketinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 4,364 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısının yükseliş yönlü kırılımına neden olacaktır. Bu durum ise DYDX için önemli bir ralli sürecini başlatacaktır.

Binance Coin Grafik Analizi

BNB 4 saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum yükselen kanal formasyonu oluyor. Ancak 21 Kasım’da Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun istifaya zorlanması ve borsanın 4.3 milyar dolar ceza ödemesine karar verilemesi BNB fiyatında ciddi bir baskıya neden oldu ve bu süreçte BNB destek kırılımı ile birlikte ciddi bir değer kaybetti.

BNB için dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 229,1 / 224,5 ve 218,6 dolar seviyeleridir. Özellikle son düzeltmede önemli bir görev üstlenen 224,5 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi BNB fiyatında ivme kaybına neden olacaktır.

BNB için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 238,7 / 247,2 ve 256,1 dolar seviyeleridir. Özellikle 238,7 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi EMA 200 ve EMA 7 seviyelerinin aşılmasını sağlayacaktır. Bu gelişme ise kısa vadede BNB fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.