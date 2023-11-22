Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 2033 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Günlük Grafik Analizi

Ethereum günlük grafikte yükselen kanal formasyon yapısı içerisindeki hareket devam ediyor. Temmuz 2022’den beri süren formasyon yapısı, Ethereum fiyat dinamikleri açısından dikkat çeken bir oluşumu sergiliyor. Binance tarafında yaşanan süreç özellikle altcoin piyasasında düşüşe neden olurken bu durumu Ethereum’da da görmek mümkün.

Ethereum günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 1924, 1853 ve 1752 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında önemli bir savunma sağlayan 1924 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatında ivme kaybına neden olacaktır.

Ethereum için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2039, 2129 ve 2241 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 2129 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatında önemli bir ivme kazanılmasına yardımcı olacaktır. 2241 dolar direncinin geçilmesi ise son zamanların en yüksek seviyesini işaret etmemizi sağlayacaktır.

Ethereum İki Saatlik Grafik Analizi

Ethereum iki saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum daralan kama formasyonu oluyor. Bu yapı yükseliş trendi içerisinde oluştuğu için Ethereum’a yönelik önemli bir yükseliş senaryosunu da öne çıkarıyor. Kısa zaman içerisinde dört kere direnç noktasına temas eden ETH, bu noktada ise özellikle vadeli işlem piyasasında yatırımcıların ciddi gelirler elde etmesini sağladı.

Ethereum iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2015, 1984 ve 1960 dolar seviyeleridir. Özellikle son düşüşte önemli bir görev oynayan 2015 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatında ivmenin bozulmasına neden olabilir.

Ethereum iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2039, 2068 ve 2091 dolar seviyeleridir. Özellikle 2068 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısının yukarı yönlü kırılmasına ve Ethereum fiyatının ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.