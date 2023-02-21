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Altcoin Boğası Ne Zaman? Kırılma Noktasına Nihayet Gelindi!

Altcoinlerde devasa ralliler ne zaman başlayacak? Kripto para yatırımcıları hangi kritik veriyi izlemeli?
17:40
21 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin yüzde 60’ı aşan kazançlar elde etti ancak altcoinlerin tamamı için aynı şeyi söylemek güç. Peki altcoin boğası ne zaman? Bazı altcoinler yapay zeka, metaverse ve diğer alanlardaki coşku nedeniyle 10 kata yakın artışlar gördü. Ancak kripto paraların genelinde çok büyük bir toparlanma göremedik. Altcoin boğa sezonu ne zaman başlayacak?

Bitcoin Piyasa Hakimiyeti (BTCD)

2022 yılındaki ayı sezonunda altcoin yatırımcıları devasa kayıplar gördü. Bitcoin (BTC) fiyatındaki amansız düşüş, daha geniş kripto piyasasında daha da ciddi kayıplara yol açtı. Ancak, 2023’ün başlarında piyasada yaşanan son toparlanmanın ardından, Bitcoin hakimiyeti (BTCD) altcoinler için kritik bir seviyeye ulaştı. Bitcoin hakimiyeti kripto paraların kümülatif değeri içinde BTC’nin payını ölçer.

Bitcoin Hakimiyeti (BTCD) yükseliyorsa kripto para piyasasındaki BTC payının arttığı anlamına gelir. Düşüyorsa, en büyük kripto para biriminin piyasadaki gücü zayıflar. Bu senaryoda altcoinler kümülatif değerdeki payını artırır ve altcoin piyasası için daha yaygın ralliler başlar.

Altcoin Boğası Ne Zaman?

Bitcoin hakimiyeti iki şekilde artabilir. Birincisi, BTC’nin fiyatı diğer altcoinlerden daha hızlı yükselebilir. Böyle bir durum genellikle kripto para piyasasında hızlı bir toparlanma sırasında, yatırımcıların BTC’ye hücum ettiğini gösterir. İkinci olarak, BTC fiyatı altcoin fiyatlarından daha yavaş düşebilir. Bu durum genellikle riskli altcoinlerin nispeten istikrarlı Bitcoin’e kıyasla çok daha fazla sermaye çıkışı yaşadığını gösterir ve ayı piyasalarında yaşanır.

BTCD’nin haftalık grafiğinde, Mayıs 2021’e kadar uzanan uzun vadeli bir paralel kanal görüyoruz. O dönemde, Bitcoin hakimiyetindeki keskin düşüş, önde gelen altcoinlerin çoğunun BTC ile eşleştirilmiş tüm zamanların en yüksek seviyelerini (ATH) belirlediği ünlü altcoin sezonuna yol açtı. O günlerden bugüne değin BTCD %48-49 aralığındaki dirence (kırmızı daireler) ve %38,50-39,50 aralığındaki desteğe (mavi daireler) sadık kaldı. Bu arada, 2022’de iki kilit seviye daha ortaya çıktı: %41,50’de destek ve %44,50’de direnç. İkincisine, 2023’ün başından bu yana Bitcoin’in hızla değer kazanması nedeniyle yakın zamanda ulaşıldı.

Kısa vadede BTCD’nin %44,50’lik dirençten dönmesi ve BTC fiyatının aşırı değer kaybetmemesi altcoinlerde rallileri beraberinde getirebilir. Blockchaincenter’ın Altcoin Sezon Endeksi bize mevcut durumun Bitcoin boğa sezonuna işaret ettiğini söylüyor. Buna göre altcoinlerde devasa ralliler için halen zaman var. Özetle BTCD önemli bir direnç bölgesinde ve buradan dönmesi altcoin boğasının beklenenden önce başlamasına neden olabilir direnç üstü kapanışlar için altcoinlerde daha cılız yükselişlere neden olacaktır.

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