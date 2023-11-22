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Kripto Para

Daha Önce Başardılar! Boğada 20x Yapacak 4 Altcoin

Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Altcoinbuzz analistleri önümüzdeki boğa döneminde 20 kat artma potansiyeline sahip kripto para birimlerini belirlediler. Analistler bu altcoin’lerin daha önce böyle bir artışı başardıklarına dikkat çekerek önümüzdeki sezonda da aynı başarıyı göstereceklerini belirttiler.

İçerikler
Avalanche (AVAX): Verimlilik Dalgasını SürmekChainlink (LINK): Gerçek Zamanlı Bağlantıyı DüzenlemekArweave (AR): Veri Depolamada Devrim YaratıyorCelestia (TIA): Cosmos Ağında Yükselen Bir Yıldız

Avalanche (AVAX): Verimlilik Dalgasını Sürmek

Altcoinbuzz analistlerinin kripto para dizisindeki ilk adayı, AVAX token’ının eşlik ettiği Avalanche (AVAX). Son 30 günde yüzde 110’luk kayda değer bir artış gösteren AVAX, hızlı ve uygun maliyetli işlemlere sahip bir Layer 1 zinciri olarak öne çıkıyor. Olağanüstü ölçeklenebilirliği ve Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumluluğu sayesinde AVAX, yaklaşan boğa koşusu için kendini olumlu bir şekilde konumlandırıyor.

avax cointurk

Platformun verimliliği, oyundan DeFi‘ye ve genişleyen NFT sahnesine kadar çeşitli sektörlerde parlıyor. Son veri trendleri, günlük işlemlerde ve pozitif fiyat hareketlerinde bir artışa işaret ederek gelecekteki büyüme için ikna edici bir durum sunuyor.

Chainlink, Blockchain ve dış dünya arasında gerçek zamanlı bağlantıyı kolaylaştırarak kripto alanında önemli bir oracle olarak ön plana çıkıyor. Son 30 günde yüzde 96,4’lük bir artış göstermesiyle dikkatleri yeniden üzerine çekti.

link cointurk

LINK’in Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Protokolü’nü (CCIP) stratejik olarak piyasaya sürmesi, bir başka yenilik katmanı daha ekliyor. Sektörün oracle ihtiyacını karşılamada kilit bir oyuncu olan Chainlink‘in yukarı yönlü yörüngesi, yaklaşan boğa koşusu sırasında potansiyel bir kırılmaya işaret ediyor.

Arweave (AR): Veri Depolamada Devrim Yaratıyor

Altcoinbuzz analistlerine göre veri depolama çözümlerine yönelik artan talebin ortasında, Arweave göze çarpan bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Permaweb aracılığıyla 200 yıl gibi etkileyici bir süre için depolama çözümleri sunan Arweave, Avalanche, Solana, Cosmos ve Polkadot gibi Blockchain projelerini cezbeden benzersiz özellikleriyle öne çıkıyor.

Arweave

Şu anki fiyatı 7,74 dolar olan AR, son 30 günde yüzde 126,5’lik bir artış göstererek esnek bir performans sergiliyor. Veri depolama ihtiyacı arttıkça, Arweave’in yenilikçi yaklaşımı onu önemli bir büyüme için rakip olarak konumlandırıyor.

Celestia (TIA): Cosmos Ağında Yükselen Bir Yıldız

Altcoinbuzz analistlerinin 20 kat artış beklediği son kripto para birimi Celestia (TIA). TIA, kripto sahnesinde hızla dikkat çeken yeni bir oyuncu. Ekim ayındaki ana ağ lansmanı ve yakın zamanda 7,33 dolarlık bir zirve ile dikkat çekti.

Celestia cointurk

Celestia, geliştiriciler için modülerlik ve altyapı desteğine odaklanan bir anlatı sunuyor. Hareketli bir ağ olan Cosmos Hub içinde konumlandırılan Celestia, Injective, Akash ve Kujira gibi projelerin başarısını tekrarlayacak gibi duruyor. Sadece 14 gün içinde yüzde 197’lik kayda değer bir artış gösteren Celestia’nın anlatısı ve temelleri, ileriye dönük umut verici bir yolculuğa işaret ediyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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