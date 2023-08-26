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  •   Kripto Para Piyasası Düşüşte: Değer Kayıplarına Hız Kazandıran Solana’da (SOL) Son Durum Ne?

Kripto Para Piyasası Düşüşte: Değer Kayıplarına Hız Kazandıran Solana’da (SOL) Son Durum Ne?

Özet

  • Kripto para piyasası, FED Başkanı Powell'ın faiz artışlarının devam edebileceğinin sinyallerini vermesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti.
  • Bitcoin (BTC), gün içerisinde 25.800 dolar seviyelerine kadar geriledi.
  • Son 1 haftada yüzde 5'den fazla değer kaybeden Solana (SOL) ise son 24 saatte de yüzde 4'e yakın bir düşüş kaydederek 20,2 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
00:20
26 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasasının yeniden düşüş eğilimi göstermesi ile birlikte piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi bu süreçte yüksek oranlarda değer kaybetti. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %5’ten fazla değer kaybeden Solana (SOL), 20 dolar destek seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasası, FED Başkanı Powell’ın faiz artışlarının devam edebilceğinin sinyallerini veren açıklamalar yapması ile birlikte hızla düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği değer kayıplarının ardından gün içerisinde 25.800 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi.

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC‘deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi. Gün içerisinde %4’e yakın değer kaybeden Solana (SOL) ise 20 dolar seviyelerine geriledi.

Solana’daki (SOL) Değer Kaybı Hız Kazanıyor

Solana blockchain’inin yerel kripto para birimi olan SOL, hafta boyu piyasa değeri yüksek birçok kripto para birimine kıyasla nispeten daha düşük bir fiyat performansı sergiledi. SOL, hafta içerisinde 22 dolar seviyelerine ulaşsa da kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte bu seviyeleri aşamadı ve kısa bir süreliğine de olsa 20 dolar seviyelerinin altına geriledi. Son 1 haftada %5’den fazla değer kaybeden Solana (SOL), 20,28 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kaydedilen son değer kayıpları ile birlikte Solana’nın (SOL) piyasa değeri de 8,2 milyar dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca işlem hacimlerinde de önemli düşüş görüldü. SOL’un 24 saatlik toplam işlem hacmi, %20’nin üzerinde bir düşüş kaydetti. Kaydettiği bu son düşüşlerin ardından SOL, piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasında, yüzdelik olarak son 1 haftada en çok değer kaybeden kripto para birimi oldu.

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