X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   BitMEX Borsasının CEO’su, Portföyünde Değişiklik Yaptığını Açıkladı: Bu Altcoin’den Yüksek Performans Bekliyor!

BitMEX Borsasının CEO’su, Portföyünde Değişiklik Yaptığını Açıkladı: Bu Altcoin’den Yüksek Performans Bekliyor!

BitMEX borsasının kurucu ortağı ve CEO'su, yeni makalesinde portföyünde yaptığı değişikliğe değindi.
10:30
2 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve CEO’su Arthur Hayes, yeni bir makalesinde portföyünü Ethereum (ETH) lehine yeniden yapılandırdığını ifade etti. Hayes, Ethereum’un kripto ekosistemindeki rolüne değindi ve ETH fiyatı adına yıl sonu beklentisini paylaştı.

BitMEX CEO’su, Ethereum’un Kripto Ekosistemindeki Rolüne Değindi

BitMEX borsasının kurucu ortağı ve CEO’su Arthur Hayes, yeni bir makalesinde Ethereum’un kripto ekosistemindeki rolüne değindi ve portföyünü yeniden yapılandırdığını ifade etti. Hayes, 2022 yılının başındaki %50-50 oranında BTC ve ETH portföyünü %25 BTC ve %75 ETH olarak yeniden yapılandırdığını açıkladı. ETH’nin uzun vadede SOL, AVAX, LUNA, ADA ve DOT‘tan çok daha yüksek bir fiyat performansı sergileyeceğine yönelik fikirlerini paylaşan Hayes, ayrıca ETH’nin yıl sonu 10.000 dolar seviyelerine ulaşabilecek bir fiyat performansı sergileyebileceğini savundu.

Ethereum’da (ETH) Güncel Teknik Görünüm

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde değer artışlarına hız kazandırdı ve 46.500 dolar fiyat seviyelerine yükseldi. Bitcoin’deki bu yükseliş, kripto para piyasasına da yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Çoğu altcoin, yeniden güçlü yükseliş hareketleri kaydetmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon doları aştı.

Ethereum (ETH) da hafta içerisinde 3.200 dolar fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından Bitcoin’in yükselişe geçmesi ile birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. ETH, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 3.478 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 3.500 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO
Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO
ETH Balinaları Hücum Etti: En Çok Alınan 5 Altcoin!
ETH Balinaları Hücum Etti: En Çok Alınan 5 Altcoin!
Santiment, Balina Aktivitelerindeki Artışa İşaret Etti: Bu Altcoin’ler Öne Çıkıyor!
Santiment, Balina Aktivitelerindeki Artışa İşaret Etti: Bu Altcoin’ler Öne Çıkıyor!
Piyasaya Güncel Bakış: Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
AZUKI Coin Dahil 6 Altcoin Nisan Ayının Yıldızı Olacak!
AZUKI Coin Dahil 6 Altcoin Nisan Ayının Yıldızı Olacak!
Cardano (ADA), Ripple (XRP), Ethereum ve AVAX Yorum!
Cardano (ADA), Ripple (XRP), Ethereum ve AVAX Yorum!
Kurumsal Yatırımcılar Bu Altcoinlerden Kaçmaya Başladı!
Kurumsal Yatırımcılar Bu Altcoinlerden Kaçmaya Başladı!
Metaverse Altcoin İçin Tehlike Çanları! Bu Kripto Paraya Dikkat!
Metaverse Altcoin İçin Tehlike Çanları! Bu Kripto Paraya Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Tekstil Sektörü de Metaverse'e Dahil Oldu! Türk Tekstilciler'den Önemli Hamle
Blockchain Tabanlı Play-to-Earn Oyunları, Gaming Sektörüne Nasıl Bir Yön Çizecek?
Fluffy Polar Bears NFT Müjdeyi Verdi! Iceverse Nedir?
NFT Platformu 3 Ayda Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!
NFT’ler İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı İle Ödeme Bu Platformda Başladı!
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022