BitMEX borsasının kurucu ortağı ve CEO'su, yeni makalesinde portföyünde yaptığı değişikliğe değindi.

Kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve CEO’su Arthur Hayes, yeni bir makalesinde portföyünü Ethereum (ETH) lehine yeniden yapılandırdığını ifade etti. Hayes, Ethereum’un kripto ekosistemindeki rolüne değindi ve ETH fiyatı adına yıl sonu beklentisini paylaştı.

BitMEX CEO’su, Ethereum’un Kripto Ekosistemindeki Rolüne Değindi

BitMEX borsasının kurucu ortağı ve CEO’su Arthur Hayes, yeni bir makalesinde Ethereum’un kripto ekosistemindeki rolüne değindi ve portföyünü yeniden yapılandırdığını ifade etti. Hayes, 2022 yılının başındaki %50-50 oranında BTC ve ETH portföyünü %25 BTC ve %75 ETH olarak yeniden yapılandırdığını açıkladı. ETH’nin uzun vadede SOL, AVAX, LUNA, ADA ve DOT‘tan çok daha yüksek bir fiyat performansı sergileyeceğine yönelik fikirlerini paylaşan Hayes, ayrıca ETH’nin yıl sonu 10.000 dolar seviyelerine ulaşabilecek bir fiyat performansı sergileyebileceğini savundu.

Ethereum’da (ETH) Güncel Teknik Görünüm

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde değer artışlarına hız kazandırdı ve 46.500 dolar fiyat seviyelerine yükseldi. Bitcoin’deki bu yükseliş, kripto para piyasasına da yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Çoğu altcoin, yeniden güçlü yükseliş hareketleri kaydetmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon doları aştı.

Ethereum (ETH) da hafta içerisinde 3.200 dolar fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından Bitcoin’in yükselişe geçmesi ile birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. ETH, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 3.478 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 3.500 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.