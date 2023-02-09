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  •   Hazır Olun Ralli Kapıda! Kıdemli Kripto Analisti 4 Altcoin İçin Uyardı!

Hazır Olun Ralli Kapıda! Kıdemli Kripto Analisti 4 Altcoin İçin Uyardı!

Birçok yatırımcı tarafından takip edilen popüler bir analist 4 büyük altcoinde yükseliş bekliyor.
16:55
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünya genelinde birçok kripto yatırımcısı tarafından takip edilen popüler bir analist piyasalara dair görüşünü açıkladı. 4 altcoin için hedeflerini güncelledi ve hazır olun dedi. Özellikle Bitcoin’in dar bir aralıkta işlem gördüğü bugünlerde bazı altcoinlerde devasa hareketler görebiliriz. Volatilite artışı yaklaşıyor ve yatırımcılar heyecanla bekliyor.

Kripto Uzmanı Dogecoin ve MASK

Smart Contracter unvanıyla tanınan popüler analist on binlerce takipçisine piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük kripto varlığının Bitcoin (BTC) ile eşleştirildiğinde artık güç gösterdiğini söylüyor. Meme coin kralını gündemine alan analist DOGE/BTC grafiğine göre, Dogecoin’in 2022’de ters bir baş ve omuz formasyonu oluşturduğu açıkladı. Analiste göre az sayıda trader ve yatırımcı DOGE’nin önemli trend çizgisinin aştığının farkında. Dogecoin, yazı yazıldığı sırada 0,00000397 BTC’den işlem görüyor ve dolar karşılığı 0,86 seviyesinde.

Sosyal medya platformları için gizliliği artıran Mask Network (MASK) ağının yardımcı tokenine ayrı bir başlık açan Smart Contracter popüler altcoinin mevcut fiyatından %50 daha artış yaşayabileceğini tahmin ediyor.

“MASK’ta bir sonraki yükselişe hazır olun.”

Mask Network bu yazının yazıldığı sırada 4,56 dolardan işlem görüyor.

CRV ve GRT Yorum

Kripto para analistinin radarındaki üçüncü altcoin de Curve DAO (CRV) oldu. Curve Finance ekosistemine güç veren token popüler analiste göre Bitcoin’e karşı bir yeniden birikim üçgeni oluşturuyor. Buna göre kısa ve orta vadede CRV için yükselişin devam etmesi muhtemeldir. Analistin görüşü fiyatın hem BTC hem dolar paritesinde önemli ölçüde artacağı yönündeydi.

“Dolar çifti ve Bitcoin çifti üzerinde CRV dört saatlik zaman diliminde güzel bir daralma. İyi bir yeniden birikim üçgenine bayılırım.”

Son olarak blockchain endeksleme çözümü The Graph (GRT) uzman analistin göz attığı dördüncü altcoindi. Trader RT’nin düzeltici bir dalgayı tamamlamış olabileceğini ve şimdi ana yükseliş eğilimini sürdürebileceğini söylüyor. Elliott Dalga teorisine göre, ana trend beş dalgalı bir modelden oluşurken, bazen A-B-C dalgası olarak etiketlenen üç dalgalı bir modelde bir düzeltme meydana gelir.

GRT yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 0,185 dolarda bulunuyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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