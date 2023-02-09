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Düşüşü Bilen Kripto Milyarderi Açıkladı! 2023 Kripto Para Tahmini!

Geçtiğimiz yılki büyük kripto düşüşünü tahmin eden milyarder bu yıla dair görüşünü güncelledi.
16:25
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yaşanan büyük çöküşü önceden gören popüler bir kripto para milyarderi yakın zamanda 2023 tahminin açıkladı. Geçtiğimiz yıl Bitcoin fiyatı için 10.000 dolara kadar düşüşün gelebileceğini söylemişti. Ardından kral kripto para birimi 15.500 dolar seviyesine düştü ve devasa iflaslar gördük. Peki bu yılın geri kalanında neler olacak?

Düşüşü Bilen Analist

Daha önce riskten uzak duran ve 2022 yılındaki büyük kripto düşüşünün önceden tahmin eden milyarder Hayes güncel görüşünü paylaştı. Sektörün önde gelen isimlerinden Arthur Hayes, 8 Şubat’ta yayınladığı bir blog yazısında mevcut kripto yatırım planlarında bir u dönüşü yaptığını duyurdu. Riskli varlıklar konusundaki görüşünü de revize etti. ABD Merkez Bankası’ndan kaynaklanan mevcut makroekonomik koşullar Arthur Hayes’i kripto paraları da içine alan riskli varlıklardan uzaklaştırmıştı.

Enflasyon Fed’in faiz artırımlarıyla birlikte yavaşlarken, ABD‘de birçok yeni fırtınanın kopmakta olduğunu ve Fed, Kongre ve Hazine’nin ekonomiyi uygun gördükleri şekilde yönlendireceklerini söylüyor. Sorun, bu olayların yıl boyunca nasıl gelişeceğini tahmin etmekte. Hayes’e göre 2023 yılı ikiye bölünebilir ve ilk yarı yatırımcılar için iyi bir dönem olabilir.

2023 Kripto Para Tahmini

Bu durum, eski BitMEX CEO’sunun risk varlıklarını vuran Fed kaynaklı bir kapitülasyon olayından korktuğu için kenarda kaldığını söylediği Ocak ortasındaki bir önceki tezine ters düşüyor. Ünlü milyarder bu yıl için büyük bir kripto kapitülasyonu bekliyor ve bu durum daha düşük seviyelerden alım yapmayı bekleyenler için bir fırsata dönüşebilir. Hayes şunları söyledi;

“Büyük olasılıkla 2023 yılında gerçekleşeceğini tahmin ettiğim bu potansiyel sonuçla ilgili endişelerim, yedek sermayemi para piyasası fonlarında ve kısa vadeli ABD Hazine bonolarında tutmama neden oldu. Bu nedenle, likit sermayemin sonunda kripto satın almak için kullanmayı düşündüğüm kısmı, yerel düşük seviyelerden gördüğümüz mevcut canavar rallisini kaçırıyor. Bitcoin, FTX çöküşü sırasında gördüğümüz 16.000 dolarlık düşük seviyelerden %50’ye yakın bir yükseliş gösterdi.”

Hayes, riskli varlık ortamını 2009’la ve niceliksel gevşemenin başlangıcıyla karşılaştırarak, Bitcoin‘in yalnızca Ocak ayındaki %40’lık kazancına rağmen toparlanmasını tamamlamaktan uzak olduğunu belirtti. Yani daha büyük bir yükseliş piyasaları bekliyor, en azından Hayes böyle düşünüyor.

“Hazine Genel Hesabındaki yıl ortasında bir zamanda tükenecek. Tükenmesinin hemen ardından, ABD’de borç limitinin yükseltilmesi konusunda siyasi bir sirk yaşanacak. ABD hükümetinin borç tavanını yükseltmekten vazgeçip bunun yerine söz konusu sistemi destekleyen varlıkları temerrüde düşürmeye karar vermesi halinde Batı liderliğindeki fiat finans sisteminin bir gecede çökeceği göz önüne alındığında, borç tavanının yükseltileceğini varsaymak güvenlidir.”

Hayes’e göre her şey bir zamanlama meselesi. Hayes‘in planı ABD doları nakit paraya geçmek ve buradan belirli risk varlıklarına geçiş yapmak.

“Önümüzdeki günlerde yatırım yapacağım. Keşke büyüklüğüm gerçekten önemli olsaydı ama değil. Öncelikle Bitcoin ve Ethereum büyük ralliler yapacak sonrasında altcoinlerde ciddi toparlanmalar olacak”.

Özetle Hayes 2023 yılında ABD’nin içine düştüğü durum nedeniyle risk piyasalarına yeniden bir akın başlamasını bekliyor.

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