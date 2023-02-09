Lido Finance (LDO), Coinbase CEO'su Brian Armstrong tarafından bir tweet paylaşılmasının ardından piyasada önemli bir yükseliş yaşadı.

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Kripto para birimi Lido Finance (LDO), Coinbase CEO’su Brian Armstrong tarafından bir tweet paylaşılmasının ardından piyasada önemli bir yükseliş yaşadı.

SEC’in Açıklamaları

Armstrong, SEC’in ABD için korkunç bir yol olarak tanımladığı bireysel müşteriler için ABD’de kripto stake etmek yönünde yasaklayıcı kararlar almak istediğine dair söylentilerle ilgili endişelerini Twitter aracılığı ile paylaştı.

Armstrong açıklamalarında, staking‘in kripto alanında, kullanıcıların açık kripto ağlarının işletilmesine doğrudan katılmalarına olanak tanıyan, ölçeklenebilirlik, artan güvenlik ve azaltılmış karbon ayak izleri dahil olmak üzere birçok olumlu gelişme getiren çok önemli bir yenilik olduğunu vurguladı.

LDO Neden Arttı

Lido Finance’in merkezi olmayan yapısı, stake edilen fonların merkezi staking sağlayıcılarından merkezi olmayanlara geçişini sağlıyor ve dolayısıyla bu durumun LDO’nun fiyatını yukarı çeken nokta olduğu ifade ediliyor. Analistler tarafından, merkezi olmayan stake etme talebinin devam etmesi halinde bu eğilimin sürmesi bekleniyor.

Öte yandan daha önce de LDO, likit stake edilmiş Ethereum’a olan talepteki artış sayesinde yükselmişti. LDO, kullanıcıların Ethereum’larını stake etmeleri ve ödüller kazanmaları için basit ve güvenli çözümler sunmayı amaçlayarak, stake etmenin avantajlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geliyor olabilir. Merkezi olmayan stake etme eğilimi devam ederse LDO’nun daha fazla toparlanması mümkün olabilir.

Bunlara ek olarak Brian Armstrong’un tweet’i, kripto alanında stake etmenin önemine ve nasıl olumlu gelişmeler getirebileceğine ışık tuttu. Lido Finance, merkezi olmayan stake etme yaklaşımıyla, bu alanda artan rekabete rağmen trendin faydalarından yararlanmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Staking’e yönelik artan talep ve merkezi olmayan çözümlerin artan popülaritesi ile Lido Finance‘in gelecekte de yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.