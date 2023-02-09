Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Shibarium Hype’ı 1,3 Milyon Cüzdanın SHIB Tutmasıyla Zirveye Ulaştı

Shibarium Hype’ı 1,3 Milyon Cüzdanın SHIB Tutmasıyla Zirveye Ulaştı

Shibarium'un piyasaya sürülmesi beklentisi, CoinMarketCap'in SHIB tutan 1,3 milyon cüzdana dikkat çekmesiyle zirveye ulaştı.
14:10
9 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shibarium’un piyasaya sürülmesine yönelik beklenti, CoinMarketCap’in SHIB tutan 1,3 milyon cüzdana dikkat çekmesiyle resmen zirveye ulaştı. Token, ayın başından bu yana kademeli bir artış gösterdi ve Shiba Inu Şubat ayını 1,2 milyon cüzdanla açtı.

Büyük Miktarda Balina İşlemi

Bugün, sayı 14 bin cüzdan daha arttı ve bu da ağ yükseltmesi için güçlü bir beklenti olduğunu gösteriyor. Shytoshi Kusama’nın yükseltmenin yayınlanması konusunda net davranmamasıyla, Shibarium etrafındaki heyecan Shiba Inu’da daha önce hiç görülmemiş zirvelere ulaşıyor olabilir.

Yükseltme tarafından yayılan heyecan sadece bireysel yatırımcıların duyarlılığını etkilemedi ve balinalar da sahneye çıktı. CoinMarketCap’e göre, tokenin ilk 10 sahibi toplam SHIB arzının yaklaşık %60’ını elinde tutuyor. Santiment verileri de tokenin son zamanlarda büyük miktarda balina işlemi yaşadığını ve bunun uzun vadede büyük bir fiyat hareketine neden olabileceğini gösteriyor olabilir.

Yapılan açıklamalara göre Shibarium’un duyarlılık üzerindeki etkisi küçümsenemez. Twitter’da da analistler yükseliş beklentisinde ve bazıları 0,1$’lık hedefler belirledi. Bu tahmin, fiyatta %9.000’in üzerinde bir artışı temsil ediyor. Yine de SHIB’in henüz 0,1 dolara yükselmesi çok uzak bir ihtimal gibi görülüyor.

Buna ek olarak 2022 ayı piyasası yatırımcıların kazançlarını etkileyerek SHIB’de büyük düşüşlere sebep oldu.

SHIB Geleceği

Analistlere göre SHIB şu anda CoinGecko’da yükseliş trendinde ve haftalık zaman diliminde yaklaşı%12’lik bir kazanç kaydetti. Token, 0,00001335 dolarlık mevcut fiyatıyla Eylül 2022 direncini desteğe dönüştürdü.

Şu anda, yatırımcılar 0,00001330 dolar desteğinin üzerinde konsolide olma konusunda rahat gibi görünüyor. Shibarium’un piyasaya sürülmesiyle birlikte analistlere göre, SHIB’nin uzun vadeli beklentisi, token’ın yükseliş momentumunu devam ettirebilecek 0.00001500 dolar direncini kırma olasılığı ile yükseliş gösteriyor.

Bununla birlikte, balina aktivitesinin şu anda çok yüksek olması nedeniyle, Shibarium’un lansmanının bazı zorluklar getirebileceği ifade ediliyor. Analistlere göre yatırımcılar SHIB’nin büyük kripto paralarla olan korelasyonunu da izlemeli çünkü bunlar tokenin önümüzdeki günler veya haftalardaki hareketlerinde belirleyici olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Lido Finance (LDO) Yükseldi: Artışın Sebebi Ne?
Lido Finance (LDO) Yükseldi: Artışın Sebebi Ne?
ABD’li Bankacılık Devi BNY Mellon’dan Kripto Para Açıklaması: Hiçbir Yere Gitmiyor
ABD’li Bankacılık Devi BNY Mellon’dan Kripto Para Açıklaması: Hiçbir Yere Gitmiyor
ABD’nin Yasaklayacağı Söylentisi Bu Altcoin’leri Uçurdu!
ABD’nin Yasaklayacağı Söylentisi Bu Altcoin’leri Uçurdu!
O Altcoin’ler İçin Flaş Söylenti! SEC Yasaklamak İstiyor!
O Altcoin’ler İçin Flaş Söylenti! SEC Yasaklamak İstiyor!
13 Milyar Dolar Yatırdılar! Veriler Bu Altcoin’de “Alım Yapmanın Şimdi Tam Zamanı” Diyor!
13 Milyar Dolar Yatırdılar! Veriler Bu Altcoin’de “Alım Yapmanın Şimdi Tam Zamanı” Diyor!
Popüler Analistten Bu Altcoin İçin “Fırtına” Uyarısı: Tetikte Olun!
Popüler Analistten Bu Altcoin İçin “Fırtına” Uyarısı: Tetikte Olun!
En Kötüsü 2x Yaptı! Bu 3 AI Altcoin’inde Meraklı Bekleyiş! Yeni Rekorlar Yolda!
En Kötüsü 2x Yaptı! Bu 3 AI Altcoin’inde Meraklı Bekleyiş! Yeni Rekorlar Yolda!
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
En Kötüsü 2x Yaptı! Bu 3 AI Altcoin’inde Meraklı Bekleyiş! Yeni Rekorlar Yolda!
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Güncel NFT Haberleri
ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı
Ünlü Milyarder Yatırımcı O Token’ları Savundu: Gereksiz Eleştiri Var
Murat Pak Deprem Bağışı NFT Koleksiyonunu Duyurdu! NFT ile Bağış Yapabilirsiniz!
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023