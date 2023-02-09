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Shibarium’un piyasaya sürülmesine yönelik beklenti, CoinMarketCap’in SHIB tutan 1,3 milyon cüzdana dikkat çekmesiyle resmen zirveye ulaştı. Token, ayın başından bu yana kademeli bir artış gösterdi ve Shiba Inu Şubat ayını 1,2 milyon cüzdanla açtı.

Büyük Miktarda Balina İşlemi

Bugün, sayı 14 bin cüzdan daha arttı ve bu da ağ yükseltmesi için güçlü bir beklenti olduğunu gösteriyor. Shytoshi Kusama’nın yükseltmenin yayınlanması konusunda net davranmamasıyla, Shibarium etrafındaki heyecan Shiba Inu’da daha önce hiç görülmemiş zirvelere ulaşıyor olabilir.

Yükseltme tarafından yayılan heyecan sadece bireysel yatırımcıların duyarlılığını etkilemedi ve balinalar da sahneye çıktı. CoinMarketCap’e göre, tokenin ilk 10 sahibi toplam SHIB arzının yaklaşık %60’ını elinde tutuyor. Santiment verileri de tokenin son zamanlarda büyük miktarda balina işlemi yaşadığını ve bunun uzun vadede büyük bir fiyat hareketine neden olabileceğini gösteriyor olabilir.

Yapılan açıklamalara göre Shibarium’un duyarlılık üzerindeki etkisi küçümsenemez. Twitter’da da analistler yükseliş beklentisinde ve bazıları 0,1$’lık hedefler belirledi. Bu tahmin, fiyatta %9.000’in üzerinde bir artışı temsil ediyor. Yine de SHIB’in henüz 0,1 dolara yükselmesi çok uzak bir ihtimal gibi görülüyor.

Buna ek olarak 2022 ayı piyasası yatırımcıların kazançlarını etkileyerek SHIB’de büyük düşüşlere sebep oldu.

SHIB Geleceği

Analistlere göre SHIB şu anda CoinGecko’da yükseliş trendinde ve haftalık zaman diliminde yaklaşı%12’lik bir kazanç kaydetti. Token, 0,00001335 dolarlık mevcut fiyatıyla Eylül 2022 direncini desteğe dönüştürdü.

Şu anda, yatırımcılar 0,00001330 dolar desteğinin üzerinde konsolide olma konusunda rahat gibi görünüyor. Shibarium’un piyasaya sürülmesiyle birlikte analistlere göre, SHIB’nin uzun vadeli beklentisi, token’ın yükseliş momentumunu devam ettirebilecek 0.00001500 dolar direncini kırma olasılığı ile yükseliş gösteriyor.

Bununla birlikte, balina aktivitesinin şu anda çok yüksek olması nedeniyle, Shibarium’un lansmanının bazı zorluklar getirebileceği ifade ediliyor. Analistlere göre yatırımcılar SHIB’nin büyük kripto paralarla olan korelasyonunu da izlemeli çünkü bunlar tokenin önümüzdeki günler veya haftalardaki hareketlerinde belirleyici olabilir.