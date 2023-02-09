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BtcTurk, Afet Bölgesi İçin Yapılan Bağışları İkiye Katlıyor!

13:41
9 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ülkemizde 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrasında destek ve yardımlar çığ gibi büyüyor. Gerek Türk gerekse de uluslararası kripto para ekosistemi de deyim yerindeyse yardım için birbirleri ile adeta yarışıyor. Türkiye’nin popüler kripto para platformlarından BtcTurk ise son hamlesi ile dikkatleri çekti.

“Bağışlar İkiye Katlanıyor”

BtcTurk konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “BtcTurk hesapları üzerinden bağış yapmak isteyen kullanıcılarımıza Türk lirası varlıklarını doğrudan bağışlama imkânı sunuyoruz. BtcTurk ve BtcTurk PRO kullanıcıları, BtcTurk mobil uygulamasında, BtcTurk PRO mobil uygulaması, web uygulaması ve mobil web üzerinden kendi hesaplarında bulunan Türk lirası varlıklarını AFAD, AKUT, KIZILAY, Hayata Destek, Nef Vakfı, TİDER ve TOG’a ait olan hesaplara gönderebilir. BtcTurk mobil uygulamasından TL Cüzdanım ekranından, BtcTurk PRO’da ise Yatır-Çek ekranında ‘Türk lirası Çek’ menüsünden bağış yapılmak istenen kurumu seçerek doğrudan kurumun banka hesabına bağışta bulunabilirler.” sözlerini kullandı.

Bunlara ek olarak BtcTurk “Biriz Beraberiz” sloganıyla kullanıcılarının adına yardım tutarı kadar bağış ekleyerek AFAD, AKUT, KIZILAY, Hayata Destek, Nef Vakfı, TİDER ve TOG’a yardım iletmeyi sürdüreceğini ve hedeflerinin kullanıcıları ile birlikte 100 milyon TL bağış miktarına ulaşmak olduğunu belirtti.

Kripto Para Ekosistemi Birleşti

Ülkemizde gerçekleşen deprem sonrasında kripto para ekosistemi deyim yerindeyse tek yürek oldu ve yardımlar çığ gibi büyüdü. Gerek şu anda depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekse de sonrasında yaraların sarılmasına yardımcı olmak için yardımlar toplanmaya devam ediliyor.

Eğer siz de BtcTurk ile yardım kampanyasına katılmak isterseniz https://pro.btcturk.com/deprem-bagis sayfasından katkıda bulunabilirsiniz.

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