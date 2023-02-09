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ABD’li Bankacılık Devi BNY Mellon’dan Kripto Para Açıklaması: Hiçbir Yere Gitmiyor

Bank of New York Mellon'un kripto para biriminin başkanı Michael Demissie, kripto para piyasasının 2022'deki büyük düşüşüne rağmen kripto paralara olan kurumsal ilginin azalmadığını iddia etti.
12:02
9 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bank of New York Mellon‘un (BNY Mellon) kripto para biriminin başkanı Michael Demissie, kripto para piyasasının 2022’deki büyük düşüşüne rağmen kripto paralara olan kurumsal ilginin azalmadığını iddia etti.

“Kripto Para Endüstrisi Hiçbir Yere Gitmiyor”

8 Şubat’ta Afore Consulting tarafından düzenlenen konferansta konuşan Michael Demissie, kurumsal yatırımcıların kripto paralara güçlü bir şekilde yüksek ilgi gösteriyor olması nedeniyle kripto para endüstrisinin “kalıcı” olduğunu belirterek “Gördüğümüz şey, müşterilerin genel olarak kripto paralarla kesinlikle ilgilendiği” dedi.

Demissie, BNY Mellon tarafından 2022’nin Ekim ayında yapılan ve saklama bankası müşterilerinin yüzde 91’inin Blockchain tabanlı token’ize ürünlere yatırım yapmakla ilgilendiğini ortaya koyan bir ankete atıfta bulunarak düşüncelerini destekledi. Anket ayrıca kurumsal yatırımcıların yüzde 86’sının kripto para piyasasını uzun vadeli bir oyun olarak gördüklerini gösterebilecek bir “al ve tut” stratejisi benimsediklerini ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 88’i de 2022’de kripto para piyasasında yaşanan ciddi düşüşün kripto para sektörüne uzun vadede yatırım yapma yönündeki planlarından vazgeçmediklerini gösteriyor.

Net Kurallar ve Düzenleme İhtiyacı

Ancak Demissie, sektör oyuncularının daha fazla düzenleyici netlikle bekledikleri için Washington D.C.’de daha fazla çalışma yapılması gerektiğinin altını çizerek “Yola devam edilebilmesi için kesinlikle net düzenlemelere ve kurallara ihtiyacımız var. Yatırımcıların güvenine layık güvenilir hizmetler sunabilecek sorumlu aktörlere ihtiyacımız var. Bu alanda sorumlu bir şekilde ilerlememiz çok önemli.” ifadelerini kullandı.

BNY Mellon, 2 Şubat’ta bankanın müşterileri için bir sonraki benimseme dalgasını yönlendirmeye yardımcı olmak üzere Caroline Butler’ın şirketin kripto paralar biriminin CEO’su olarak atandığını duyurdu. Butler bundan önce saklama hizmetleri biriminin CEO’su olarak görev yapıyordu. Atama, BNY Mellon’un 2022’nin Ekim ayında kendi kripto para saklama platformunu başlatması ve seçilmiş kurumsal müşterilere Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘a (ETH) yatırım yapma fırsatı sunmasıyla gerçekleşti.

2022’nin Şubat ayının başında BNY Mellon, kripto para ürünlerinin izlenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olmak için zincir üstü veri platformu Chainalysis ile bir işbirliği yaptığını duyurmuştu.

ABD’nin en büyük bankalarından BNY Mellon, kripto para sektörüne dönük hamle yapan tek büyük banka değil. ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs‘ın da FTX’in 2022’nin Kasım ayındaki çöküşünden etkilenmesinin ardından bazı kripto para şirketlerini satın almakla ilgilendiği bildirilmişti.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon her ne kadar bir Bitcoin hayranı olmasa da, şirketi son günlerde Blockchain tabanlı ürünleri ve hizmetleri test etmek meşgul. Bankacılık devi, Kasım ayında halka açık bir Blockchain üzerinde merkeziyetsiz finansı (DeFi) kullanarak ilk sınır ötesi işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

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