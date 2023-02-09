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13 Milyar Dolar Yatırdılar! Veriler Bu Altcoin’de “Alım Yapmanın Şimdi Tam Zamanı” Diyor!

En büyük altcoin mevcut piyasa toparlanması sırasında güçlü bir görünüm ortaya koyuyor. Popüler kripto para, 2023'ün başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı ve şu anda güçlü bir talep bölgesi içinde hareket ediyor.
10:31
9 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası ve aynı zamanda en büyük altcoin olan Ethereum (ETH), mevcut piyasa toparlanması sırasında güçlü bir görünüm ortaya koyuyor. ETH, 2023’ün başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı ve şu anda güçlü bir talep bölgesi içinde hareket ediyor.

O Aralıkta 8 Milyon ETH Aldılar

Yazım sırasında gün içinde yüzde 2,87 düşüşle bin 627 dolardan ve 199.1 milyar dolar piyasa değeri ile işlem gören ETH grafiğinde bin 600 dolarda güçlü bir destek oluşmuş durumda. Popüler kripto para analisti Ali Martinez, IntoTheBlock’un verilerine atıfta bulunarak yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Bin 600 dolar ila bin 500 dolar seviyesinin Ethereum için önemli bir destek bölgesi olduğunu unutmayın. On-chain (zincir üstü) verileri 1.94 milyon adresin bin 600 dolar ila bin 650 dolar aralığında 8 milyon ETH (güncel fiyatlarla 13 milyar dolar değerinde) satın aldığını gösteriyor. Bu önemli talep duvarı yerinde durduğu sürece ETH’nin yoluna devam etme şansı yüksek.

Öte yandan ETH şu anda bin 700 dolarda güçlü bir dirençle karşı karşıya. Bu seviyelerin üzerindeki herhangi bir kırılım ETH’nin rallisini daha da ileriye taşımasına yardımcı olabilir.

Ethereum’un Zincir Üstündeki Kullanıcı Aktivitesi Hızla Artıyor

Analytex’in veri raporuna göre, Ethereum ağındaki kullanıcı aktivitesi Ocak ayında önemli ölçüde arttı. Bu Ethereum Blockchain’i ağındaki ortalama gas ücretlerinin yükselmesiyle sonuçlandı.

En küçük Ethereum değeri olan gwei cinsinden hesaplandığında, ortalama gas ücretinin Ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 29,27 arttığı görülüyor.  Rapor ayrıca günlük ortalama benzersiz Ethereum aktif cüzdan sayısının yüzde 10 azalarak 387 bin 475’e düştüğünü belirtti. Ayrıca, günlük Ethereum işlem verilerinde Aralık ayından Ocak ayına kadar yüzde 0,8 oranında bir düşüş söz konusu. Ayrıca günlük ortalama ETH işlemlerinin sayısı sekiz aydır düşüyor.

Ethereum‘daki kullanıcı aktivitesindeki son artış, son günlerde merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin aktivitesinde görülen artıştan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Farklı DeFi protokollerinde kilitlenen toplam değerin (TVL) Ocak ayında büyük oranda artması bu iddiayı destekliyor.  Yaklaşan Ethereum Şanghay güncellemesinin Mart ayında kullanıma sunulacağı beklentisi de DeFi’daki stake işlemlerini artırıyor. ETH’nin Şanghay güncellemesi sırasında 2 bin dolara yükselip yükselemeyeceğini görmek ilginç olacak.

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