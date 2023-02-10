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Bu 5 kripto para güne yaklaşık yüzde 20 düşüşle devam ediyor. Kazanç potansiyeli düşünüldüğünde bu düşüş fırsat mı? Veya hangi seviyelerden yapılacak alımlar mantıklı olabilir? Ocak ayında başlayan toparlanma ile iyi kazanç getiren bu altcoinler şimdi de kayıplarda başı çekiyor. Eğer bu 5 altcoini alacaksanız önemli seviyelere göz gezdirin. Güncel FTM, APT, LUNA, DYDX ve ETHW yorumları neler?

Düşen Altcoinler

FTM güne %25’ün üzerinde kayıplar devam ediyor. Diğer 4 altcoin ise %20 seviyesine oldukça yakın. Bitcoin’in 22.200 dolar desteğinin altında yaptığı kapanışları düşünürsek bu kayıplar şaşırtıcı değil. Üstelik kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada da 21.600 dolar bölgesinde bulunuyordu. Peki sıradaki sevilere hangileri?

Fantom (FTM) Yorum

FTM fiyatı Kasım 2022’den bu yana hızla arttı. Yukarı yönlü hareket 3 Şubat’ta fiyatı 0,66 dolara ulaşmasını sağladı. Bu yaşanan ralli muhtemelen genişletilmiş üçüncü dalganın (siyah) bir parçasıydı. Alt dalga sayısı kırmızı ile verilmiştir. Eğer öyleyse, FTM Coin fiyatı dördüncü dalgada olabilir. Teknik kurulum bize 0,4 dolar seviyesinde bitecek bir düzeltme olduğunu söylüyor. Eğer senaryo gerçekleşirse bu düzeltmenin ardından Fantom (FTM) Coin fiyatı 0,8 dolara ulaşabilir. Kısa vadede 0,40 doların altındaki bir kapanış, bu yükseliş tahminini geçersiz kılacak ve 0,2 dolara doğru daha derin bir düzeltmenin başladığını göreceğiz.

Aptos (APT) Yorum

20,5 dolarda ATH seviyesine ulaşan APT Coin dört gün sonra düşüş hızını artırmadan önce biraz daha düşük bir tepe ve uzun bir üst fitil (kırmızı simge) oluşturdu. Aptos, 11,80 dolardaki destek seviyesine yakın işlem görüyor. Bu bölgenin altında kapanış 7 dolara kadar düşüşe neden olabilir. Fiyat bu senaryoda 3,5 dolardan başlattığı parabolik yükselişi de tamamlamış olacak.

LUNA Coin Yorum

LUNA fiyatı 6 Ocak’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Yukarı yönlü hareket 21 Ocak’ta 2,54 dolara kadar yükselirken ralli devam ettirilemedi. Şimdilik LUNA Coin 1,7 dolarlık destek alanına yakın işlem görüyor. Dikkat ederseniz birçok altcoinde benzer oluşumlar söz konusu. Eğer sıçrama yaparsa fiyatın 2,35 dolara ulaşması gerekir. Fakat destek bölgenin altındaki kapanışlar 1 dolar kapısını aralayabilir.

DYDX Yorum

2,5 dolarlık destek alanına kadar düşen fiyat son kilit açılışı müjdesinin getirdiği coşkuyu kaybetti. Popüler DeFi altcoini aralık itibariyle aşırı enflasyonist bir sürece girecek ve bunun fiyatlaması erken başlayabilir. Şimdilik mainnet duyurusu dışında beklenen bir haberi de bulunmuyor. Cosmos ağına taşınacak olan DeFi platformu burada bir hype oluşturabilir. Destek bölgesinin kaybı halinde 2,3 dolar makul bir hedef gibi görünüyor. Eğer BTC’nin desteğiyle sıçrama yapabilirse ilk hedef 3 dolar olacaktır.

ETHW Coin Yorum

Az sayıda yatırımcının ETHW konusunda iyimserliği vardı. Ancak artık Bitcoin veya Ethereum forklarının dönemi geçti. ETHW de zaten bazı aşırı iyimserlerin beklediği gibi ETH/10 fiyatına ulaşamadı. Bazı madencileri PoW ağının kripto parasının Ether fiyatının %10’una ulaşabileceğini söylüyordu. ETHW fiyatı yılın başından bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca artmıştı. Bu durum 2 Şubat’ta 5,33 dolar zirvesinin görülmesine neden oldu. Ancak kısa bir süre sonra düşüşe geçti ve 9 Şubat’ta yükselen destek hattından koptu. Aşağı yönlü hareket devam ederse ETHW 3,40 dolara kadar düşebilir.