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Kripto Dünyası Heyecanla Bunu Bekliyor! deVere Group CEO’su Konuştu!

Kripto paralarla yakından ilgilenen CEO geleceğe dair enteresan bir tahminde bulundu. Bu gerçekleşirse piyasaları yüz milyonlarca yeni yatırımcı bekliyor.
21:12
10 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllar önce kripto paralar ağırlıklı bireysel yatırımcıların odağında bir piyasaydı. Ancak bu değişti. Kuralların artan ilgisi kripto piyasalarının adeta SPX ETF’ine çevirdi. Çünkü ABD piyasalarında kripto paralarla ilgili çok fazla şirket işlem görüyor. Bununla birlikte emtia olarak görülen Bitcoin teknoloji tarafında sağladığı faydalar sebebiyle bir teknoloji hissesi gibi algılanıyor.

Ünlü CEO Bitcoin Yorumu

Finansal danışmanlık şirketi deVere Group’un CEO’su Nigel Green kısa süre önce kripto para piyasalarına dair bazı açıklamalarda bulundu. Green, merkez bankalarının blockchain tabanlı kendi para birimlerini inşa etmesinin Bitcoin ve diğerlerine fayda sağlayacağını söylüyor. Ona göre bu durum kriptodaki gizlilik avantajının daha da ön plana çıkmasını sağlayacak. Elbette bu şekilde ilginin devasa biçimde arttığını göreceğiz.

“Giderek daha fazla ülke kendi CBDC’lerini (merkez bankası blockchain tabanlı para birim/CBDC) uygulamaya koydukça, Bitcoin gibi kripto para birimleri için durumun daha da güçleneceğinden eminim. CBDC’lerin kolaylık, verimlilik ve şeffaflık gibi birçok avantajı olabilir, ancak kullanıcıya sunmadıkları şey gizliliktir.”

Nitekim bunu Çin’de gördük. Hatta ABD’li siyasiler bölgeye giden milli sporcuların dijital yuan kullanmaması için tedbir alınmasını bile istemişti. Birçok batılı gazeteci Çin’in CBDC çalışmalarını vatandaşları üzerinde kontrolü daha fazla artırmak istemesine bağlıyor.

Kripto Paraları Geleceği

Green, hükümetlerin gizlilik endişelerini abartılı bularak CBDC’yi eleştirilere karşı savunacağını tahmin ediyor. Ancak CBDC’yi gerçek bir gizlilik tehdidi olarak nitelendiriyor çünkü hükümete harcamaları izlemek için benzeri görülmemiş bir yetenek verecek.

“Ancak bu devlet destekli, programlanabilir dijital para birimlerinin hükümetlere vatandaşların işlemleri üzerinde gerçek zamanlı olarak daha fazla gözetim sağlayacağını belirtmek önemlidir. Her satın alma işlemini takip edip izleyebilecekleri ve harcanan paranın her kuruşunu izleyebilecekleri için finansal sistemde bir oyun değiştirici olacaklar.”

Green’in yorumları, Birleşik Krallık Hazinesi ve İngiltere Merkez Bankası’nın bir CBDC çıkarıp çıkarmayacaklarını araştırdıklarını ve on yıl içinde bir karar verilebileceğini söyleyen yakın tarihli bir basın açıklamasının ardından geldi.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt şunları söylemişti;

“Nakit para kalıcı olsa da İngiltere Merkez Bankası tarafından basılan ve desteklenen dijital bir pound, güvenilir, erişilebilir ve kullanımı kolay yeni bir ödeme yöntemi olabilir. Bu nedenle, finansal istikrarı her zaman koruduğumuzdan emin olurken, öncelikle neyin mümkün olduğunu araştırmak istiyoruz.”

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