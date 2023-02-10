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Kripto para piyasalarının en önemli 7 ismi son yaşanan atağa tepki olarak açıklamalarda bulundu. Gündemi kaçıranlardan için dün geç saatlerde SEC’in Kraken’e stake hizmetleri nedeniyle 30 milyon dolarlık ceza kestiği duyuruldu. Aynı gün Coinbase borsası bu durumun yaşanacağının sinyalinin verir nitelikte paylaşımlarla SEC’i uyardı.

Kripto Endüstrisi Ayağa Kalktı

Kraken, ABD’deki kripto stake programını kapatmayı ve piyasa düzenleyicisinin suçlamalarını çözmek için 30 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu durum kripto para topluluğu arasında tartışmaları alevlendirdi. Sektör, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun stake hizmeti sunan kripto borsalarına yönelik kuralları konusunda net olmadığını savunuyor ve uyguladığı baskının inovasyonu engelleyeceğini iddia ediyor. Staking, yatırımcıların bir blockchain’i desteklemesi için de kullanılıyor. Örneğin 32 ETH stake yaparak ETH doğrulayıcısı olup yıllık yaklaşık %7 ödül kazanıyorsunuz. Aynı zamanda ağın çalışmasına da katkı sağlıyorsunuz. Eğer stake tamamen yasaklanırsa bu aslında PoS mekanizmasını kullanan platformların dolaylı yasaklanması anlamına geliyor.

SEC’e göre Kraken, getiri sağlayan ürünleri aracılığıyla kayıtsız menkul kıymetler sunduğu için hedef tahtasına konuldu. Bu, düzenleyici kurum tarafından kripto getiri programlarına yönelik ilk büyük kısıtlama ve kripto dünyasında şok dalgaları yaratıyor. Kripto endüstrisinin en büyük 7 ismi bu duruma tepki gösterdi.

Brian Armstrong (Coinbase CEO’su)

“Ekonomik özgürlük için savaşmaya devam edeceğiz (Coinbase‘deki misyonumuz). Bazı günler kriptoda en güvenilir marka olmak, müşterilerimizi hükümetin aşırı erişiminden korumak anlamına geliyor. SEC’in ABD’de bireysel müşteriler için kripto stake etmekten kurtulmak istediğine dair söylentiler duyuyoruz. Umarım durum böyle değildir çünkü bunun gerçekleşmesine izin verilirse ABD için korkunç bir yol olacağına inanıyorum”.

Anthony Scaramucci (SkyBridge Capital kurucusu)

“Siyasi aşırılığa ve muhtemelen finansal hizmetlerdeki inovasyonu durdurma girişimine tanık oluyoruz. Sadece kuralların ne olduğunu belirtmeye ne dersiniz?”

Hester Peirce (Kriptonun Annesi)

“Kripto stake programlarını uzun zamandır biliyorduk. Her ne kadar bir fark yaratmamış olsa da, çok daha önce stake etme konusunda rehberlik yayınlamamız için çağrıda bulunmalıydım. Yine de en endişe verici olanı, bir kayıt ihlaline yönelik çözümümüzün, insanlara iyi hizmet etmiş bir programı tamamen kapatmak olmasıdır.”

Scott Melker (Wall Street Kurdu)

“Kripto stake etmek istiyorsanız, SEC’e gelin… böylece daha sonra yapmak için beklemek yerine sizi şahsen dava edebiliriz? Gensler uyum için hiçbir yol sunmuyor. Sadece boş sözler ve olaydan sonra saldırılar. Bu olaylar, Binance’in USD para çekme ve yatırma işlemlerini durdurması, Signature bankasının kriptodan uzaklaşması, SEC’in Kraken’i kayıtsız menkul kıymet sattığı için soruşturması ve Federal Rezerv’in Custodia’nın ana hesap başvurusunu reddetmesi gibi diğer son gelişmelerle birlikte, ABD’deki meşru kripto faaliyetlerine karşı artan baskıya işaret ediyor”.

Kristin Smith (Blockchain Derneği CEO’su)

“SEC, ABD’deki kripto şirketlerine ve bireysel yatırımcılara yönelik saldırısını sürdürüyor, yaptırım yoluyla düzenleme yapıyor ve ABD’deki halka açık blok zinciri ağlarının potansiyelini baltalıyor. Bugünkü anlaşma bir yasa değil, ancak bu yeni teknoloji için uygun mevzuatı belirlemek için neden düzenleyicilere değil Kongre’ye ihtiyacımız olduğunun bir başka örneği. Aksi takdirde ABD, inovasyonu denizaşırı ülkelere taşıma ve çevrimiçi özgürlükleri bireysel kullanıcıların elinden alma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.”

Jesse Powell (Kraken Kurucu Ortağı)

“Kongre, yerel kripto endüstrisini ve artık ABD’de bulunmayan hizmetleri almak için denizaşırı ülkelere gidecek olan ABD’li tüketicileri korumak için harekete geçmelidir. Dürüst olmak gerekirse, birilerinin mahkemede ABD’li tüketicilere sunulabilecek yasal, kullanıcı dostu bir gözetimli stake sürümü olduğunu kanıtlamasını umuyorum. Acımasız, uzun, pahalı bir mücadele ve büyük bir dikkat dağınıklığı olacak ama sektör ve ABD son derece minnettar olacak.”

Paul Grewal (Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu)