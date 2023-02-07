Siz de bu tarihi günlerde üzerinize düşeni bir NFT satın alarak yapabilirsiniz. Dünyaca ünlü Türk sanatçı Murat Pak deprem mağdurları için NFT koleksiyonunu duyurdu.

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Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya ve vatandaşlar bu süreçte adeta seferber oldu. Her alanda yetkin isimler çeşitli çalışmalara katkı sağlıyor. Eğitimi olan gönüllüler arama çalışmalarına katılırken, yazılımcılar aralıksız şekilde çalışarak bu süreçte ekiplerin işini kolaylaştırabilecek araçlar geliştiriyor. Murat Pak da kendi yetkinlik alanında üstüne düşeni yaptı.

Kahramanmaraş Depremi

Milyonlarca insan evsiz kaldı ve kurtarılmayı bekleyen daha ne kadar vatandaşımız olduğunu bilmiyoruz. Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren Türkiye tam anlamıyla acı çekiyor. Depremden uzak bölgede olanlar zorlu kış şartlarında enkaz altında kalanlar için endişelenirken 10 farklı ildeki vatandaşlarımız akrabalarını, dostlarını, komşularını kaybetmenin acısıyla karşı karşıya. Yazılımcılarımız yardım taleplerini derleyen sistemler geliştiriyor, eğitimli gönüllülerimiz kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor, kripto ekosistemi dünyadan daha kolay maddi destek çekebilmek için günlerdir uğraşıyor. Özetle herkes elinden ne geliyorsa onun mücadelesini veriyor.

Murat Pak da üzerine düşen görevi yerine getiren isimlerden oldu. İlk olarak bugün Ahbap tarafından duyurulan kripto para hesabına 100 ETH (yaklaşık 3,1 Milyon TL) gönderdi. Sonrasında kendisini dünyanın dört bir yanından takip eden hayranlarını bu zor günde Türkiye’ye destek olmaya çağırdı.

Murat PAK NFT ile Bağış

PAK markasıyla dünya genelinde tanınan ve aralık ayındaki yaklaşık 92 milyon dolarlık NFT satışıyla tarihe geçen Murat Pak daha fazlası için mücadele veriyor. Yaklaşık 1 saat önce duyurduğu yeni NFT koleksiyonu da bununla ilgili. Bugün 21:22’de Cause #1 isimli NFT koleksiyonunu duyuran Pak, kripto paraları kullanarak deprem için bağış yapmak isteyenlere bir yol açtı. Dileyen yardımseverler aşağıdaki internet sitesine (cause.quest) giriş yaparak NFT başı 0.001 dolar ödemeyle depremzedelere destek olabilir. Murat Pak bu koleksiyonun tüm gelirinin Ahbap platformuna aktarılacağını açıkladı.

İmkânı olan kripto topluluğu üyeleri aynı anda daha fazla NFT basarak katkısını artırabilir. Aldıkları NFT’lerin ücreti Ahbap platformuna aktarılacak ve cüzdanınıza koleksiyonlar transfer edilemeyecek. Ömür boyu cüzdanınızda taşıyabileceğiniz bu koleksiyon parçaları Türkiye’nin yaşadığı acıya verdiğiniz destek olarak cüzdanınızda kalmaya devam edecek. Ayrıca dilerseniz direkt olarak Ahbap kripto para hesapları aracılığıyla 3 farklı ağdan birini seçerek kripto para bağışı yapabilirsiniz.