Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları

Özet

  • Trump bugünkü Zelenski görüşmesinden memnun ayrıldı.
  • Rusya daha gelişmiş silahların Ukrayna'ya verilmesi riskine karşı savaşı bitirmeyi düşünebilir.
  • Bitcoin fiyatı olumlu açıklamaların ardından 107 bin doların üzerinde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Bugün Trump savaşı sona erdirmek için Zelenski ile görüştü. Biraz önce de görüşmenin ardından ilk açıklamasını yaptı. Jeopolitik gerilimlerin azalması risk piyasaları için yükseliş anlamına geldiğinden Rusya-Ukrayna savaşının noktalanması kripto paraların lehine olacaktır. Son açıklamayla BTC 107 bin doları geri aldı.

Ukrayna-Rusya Savaşı

Trump herkesi umutlandıran Alaska görüşmesinden sonra işler istediği gibi gitmediği için Putin’i tehdit etmişti. AB ile koordineli yeni yaptırımlar, Rusya petrolünün satışının engellenmesi için gerekli tarife tehditlerini haftalardır gördük. Hindistan bu konuda somut adım atmak zorunda kaldı ve dün Trump ve Putin telefon görüşmesi yaptı. Trump her ne kadar deli dolu olsa da uç konularda mantıklı hareket edebiliyor. Örneğin Çin’e Rusya petrolü sebebiyle vadettiği %100 gümrük vergisini uygulamadı çünkü elindeki koz sınırlı.

Savaşa dönecek olursak Ukrayna ve Rusya liderleri birbirlerinden hazzetmese de 2022’den bugüne yıllardır devam eden savaşta ciddi yara aldılar. Üstelik yeni aşamada Trump daha gelişmiş silahları Ukrayna’ya verip savaşın seyrini değiştirebileceğini net biçimde gösteriyor. O halde Putin de “zafer olarak tanımlayabileceği” bir final için çabalamalı. Trump biraz önce tam da bunu söyledi.

“Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile yapılan görüşme çok ilginç ve samimi geçti, ancak ona, Putin’e de aynı şekilde şiddetle tavsiye ettiğim gibi, artık öldürmeyi bırakıp ANLAŞMA yapma zamanının geldiğini söyledim! Savaş ve cesaretle belirlenen mülkiyet sınırları ile yeterince kan döküldü. Oldukları yerde durmalılar. Her ikisi de zaferi ilan etsin, tarihi karar versin! Artık ateş açılmasın, artık ölüm olmasın, artık büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmasın. Ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Her hafta binlerce insan katlediliyor — ARTIK YETER, BARIŞ İÇİNDE AİLELERİNİZE DÖNÜN!”

BTC 107 bin doların üzerinde.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
