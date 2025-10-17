Kripto Para

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri

  • Trump'ın Çin konusundaki ılımlı açıklamaları ve Bessent'in yapacağı görüşmeler nedeniyle negatif hava kripto paralarda dağılıyor.
  • Ay sonu Trump ile Xi görüşebilir ve 1 Kasım öncesinde karşılıklı tehditlerin rafa kalktığını görebiliriz.
  • XRP ETF onayı kapanma sebebiyle gelmedi, hükümet kapanması devam ederse enflasyon rakamlarını da göremeyeceğiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin $105,106.73 fiyatı günlük kapanışa ilerlerken 107 bin doları geri aldı ve altcoinlerdeki kayıplar bir miktar toparlandı. Trump Rusya savaşı için müzakere masasını yeniden kuruyor. Üstelik Çin hakkındaki son açıklamaları daha yapıcıydı ve bu da risk iştahını dengeledi. Hafta sonu genellikle hacimsiz geçer ve sürpriz bir gelişme görmezsek önümüzdeki 48 saat nispeten sakin olabilir.

1 Kripto Paralarda Son Durum
2 Kripto Paralarda Beklentiler

Kripto Paralarda Son Durum

Bölgesel bankaların toparlanmasıyla hisse senedi piyasaları Cuma günü toparlandı. Altın ve gümüş değer kaybederken risk piyasalarının son iş gününde güç kazanmaya başladığını gördük. Hafta sonu için bu önemli. Çinli yetkililerle görüşmeler olacak hem Bessent hem Trump bunu doğruladı.

Gümrük vergisi anlaşmazlığında elini güçlendirmek isteyen Çin’in bu konuda attığı ihracat kısıtlaması hamlesi daha makul bir anlaşma için ona yardımcı olabilir. Beyaz Saray, küresel büyümeyi bozabilecek “kabus” türünden ticaret savaşı anlatısını bozmak istiyor.

Trump “Çin ile iyi anlaşıyoruz, çok iyi gidiyoruz” diyerek ay sonu için planladığı Xi görüşmesinin masada olduğunu teyit etti. 1 Kasım tarihi kritik ve eğer Çin ile müzakereler yolunda gider, ay sonunda Trump ile Xi görüşürse geçen haftaki tüm bu tantana sona erebilir.

Kripto Paralarda Beklentiler

Çin tarafında gerilim tırmanmıyor ve Rusya ile müzakere masası yeniden kurulabilir. Trump değişken ruh haline sahip biri ancak hafta sonu bir çılgınlık yapıp yine rest çekmezse, görüşmeler olumlu ilerlerse (mesela 18 Ekim Bessent ile Çinli yetkililerin görüşmeleri) daha yatay ve pozitif eğilimli saatler görmemiz muhtemel.

ABD hükümet kapanması üçüncü haftasına ilerliyor ve nükleer silah güvenliği ajansındaki 1400 memur Pazartesi itibariyle izinli sayılacak. Eğer Senato Demokratların desteğini alabilirse haftaya kapanma sona erebilir. Şimdilik kapanma devam ettiğinden önümüzdeki hafta beklenen önemli verilerin açıklanmama ihtimali güçlü.

Pazar günü haftalık takvim ve beklentileri detaylı şekilde ele alacağız. En önemli rapor enflasyon verileri olacak ve eğer kapanma sona ererse Cuma günü tarım dışı istihdam ile işsizlik rakamları da açıklanabilir.

Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen diğer önemli gelişme altcoin ETF onayları. Geçen hafta SOL Coin için kararın gelmesi bekleniyordu ve 17 Ekim Cuma günü de XRP ETF onaylarının cevabını kapanma yüzünden alamadık. 21 Ekim Salı günü Fed ödemeler konulu inovasyon konferansı yapacak burada kriptonun ödeme alanındaki faydalarından bahsedilebilir, destekleyici olur.

