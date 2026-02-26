Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Ethereum Fiyatı Yeniden 2.000 Doların Üzerinde: Piyasada Gözle Görülür Alım Hareketi

Özet

  • Ethereum fiyatı yeniden 2.000 doların üzerine tırmandı ve ilgi topladı.
  • Zincir verileri, büyük yatırımcıların piyasaya aktif biçimde girdiğini gösteriyor.
  • ABD merkezli borsalarda alım baskısında artış ve yeni kâr gerçekleşmeleri dikkat çekiyor.
Ethereum piyasasındaki son toparlanmayla birlikte kripto para tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Bu yükseliş, büyük yatırımcıların alım yapması ve ABD merkezli borsalarda işlem hacminde artış görülmesiyle destekleniyor.

Kurumsal Alımlar ve Zincir Üzeri Veriler

Zincir üzerindeki hareketlilik, Ethereum’un güçlü alıcı desteği bulduğunu ortaya koyuyor. Analitik platformu Santiment, piyasa değerinin gerçekleşen değere oranını gösteren 30 günlük MVRV oranının yükselişe geçtiğini bildiriyor. MVRV oranı, yatırımcıların kâr veya zarar seviyesini takip ederek piyasanın genel eğilimi hakkında değerlendirme yapmayı sağlıyor. Ethereum’daki hareketlilik, uzun süreli düşük değerlenmenin ardından, fiyatın daha dengeli bir seviyeye geldiğine işaret ediyor.

Büyük Yatırımcılar ve ABD Talepleri

Blok zincir analiz şirketi Lookonchain, kısa süre önce bazı büyük cüzdanlardan Ethereum alımlarının gerçekleştiğini kaydetti. 0xAb59 adresi, ortalama 2.079 dolar fiyatla 7.008 adet ETH alarak toplamda yaklaşık 14,57 milyon dolarlık bir işlem gerçekleştirdi. Ayrıca, 0x166f adresi de Binance ve Deribit borsalarından toplamda 20.000 ETH’yi iki saat içinde çekti. En büyük tek transfer ise Binance sıcak cüzdanından 8.000 ETH ile yapıldı.

ABD merkezli yatırımcı ilgisinin artışına, Ethereum Coinbase Premium Endeksi’nin yeniden pozitif seviyeye yükselmesi eşlik ediyor. Bu endeks, Ethereum’un Coinbase borsasındaki fiyatının diğer borsalara göre farkını ölçüyor. Ocak ve şubat aylarının büyük bölümünde negatif olan bu endeks, ABD’li alıcıların zayıf kaldığı dönemleri işaret ediyordu. Ancak son sıçramayla birlikte Coinbase’de Ethereum fiyatı, offshore borsalara kıyasla hafif bir primle işlem görüyor.

Bir analist, piyasadaki bu dönüşümün Ethereum için kritik bir eşik anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor:

“Ethereum’un Coinbase priminin pozitif olduğu çoğu dönemde yükseliş hareketi devam etti. Şu anda prim sıfıra ulaştı ve önemli bir dönemeçteyiz.”

Piyasadaki iyimser havadan büyük yatırımcılar ve çeşitli türev işlemciler de pay alıyor. OnchainLens verilerine göre, trader Machi’nin 25x kaldıraçlı uzun pozisyonu kâr sağlamaya başladı ve pozisyonun getirisi 760 bin doları aştı.

Öte yandan “pension-usdt.eth” olarak bilinen büyük yatırımcı, hem ETH hem de BTC uzun pozisyonlarını kapatarak yaklaşık 1,16 milyon dolarlık realize kâr elde etti.

Yükselen momentumun ilerleyen haftalarda devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

