Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin’de Asya Talebi Yoğunlaşıyor, ABD Talebi Zayıf Seyrediyor

Özet

  • Bitcoin’de son yükseliş, özellikle Asya’daki talebin etkisiyle ivme kazandı.
  • Borsalardan yüklü çıkışlar ve ETF girişleri, alıcıların piyasaya olan güvenini yansıtıyor.
  • ABD piyasasında ise yatırımcı ilgisi görece düşük seviyede kalmaya devam ediyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto analiz şirketi CryptoQuant’ın yeni raporunda, Bitcoin’in son yükselişinin Asya kaynaklı güçlü taleple desteklendiği, buna karşın ABD kanadındaki ilgide zayıf bir tablo olduğu belirtiliyor. Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 63.000 dolardan başladığı toparlanmayla 68.800 dolar seviyelerine tırmandı ve son 24 saatte yüzde 7 civarında değer kazandı. Fiyatlardaki bu hızlanma yüzeyde klasik bir düzeltme rallisi gibi görünse de, zincir üstü veriler daha derin bir dönüşüm yaşandığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Borsalardan Yüklü Bitcoin Çıkışı
2 Yatırımcı Davranışındaki Değişim
3 Asya Pazarı Gündemi Belirliyor
4 Kurumsal Yatırımlar Devam Ediyor
5 Rallinin Temeli Güçlü Görünüyor

Borsalardan Yüklü Bitcoin Çıkışı

Binance borsasından son 24 saatte 2.205 Bitcoin’in çekilmesi dikkat çeken başlıkların başında geldi. Bu miktar, son 30 günün günlük ortalamasının üç katından fazla bir hareket anlamına geliyor. Borsalardan çıkan kripto varlıklar genellikle yatırımcıların alım yaptığını ve paralarını borsadan çekerek saklamaya başladığını gösteriyor. Bu durum, piyasanın kısa vadeli kar amaçlı işlemlerden çok birikim ve uzun vadeli güvene işaret eden bir davranış sergilediğini düşündürüyor.

Yatırımcı Davranışındaki Değişim

Yakın dönemde Bitcoin’de yaşanan sert düşüşte, balina olarak bilinen büyük yatırımcılar yaklaşık 8,74 milyar dolarlık Bitcoin’i Binance borsasına göndermiş ve bu da satış baskısını arttırmıştı. Ancak şimdi tablo tersine dönmüş görünüyor; piyasadan çekilen Bitcoin miktarında kayda değer bir artış söz konusu.

Asya Pazarı Gündemi Belirliyor

Bitcoin’in Kore’deki fiyatı ile küresel fiyatı arasındaki farkı izleyen Kore primi, şu an 2,06 seviyesinde bulunuyor. Bu, Kore borsalarında Bitcoin’in küresel ortalamadan yaklaşık yüzde 2 daha pahalıya alıcı bulduğuna işaret ediyor. Analistlere göre, bu fark bölgedeki perakende yatırımcı ve tüccarların güçlü ilgisini gösteriyor. Buna karşın, ABD merkezli borsalarda Coinbase primi hafif negatif seyrederek ABD’de spot talebin zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Ortaya çıkan tabloya göre Asya kaynaklı alımlar ağırlık kazanırken, ABD yatırımcısı daha temkinli bir tavır sergiliyor.

Kurumsal Yatırımlar Devam Ediyor

ABD’de Bitcoin odaklı borsa yatırım fonları (ETF) son 24 saatte 258 milyon dolarlık giriş gördü. Bu gelişme, bireysel yatırımcılar büyük oranda beklemede olsa da, kurumsal aktörlerin piyasada yer almaya devam ettiğini düşündürtüyor.

Rallinin Temeli Güçlü Görünüyor

Borsalardan gerçekleşen büyük ölçekli Bitcoin çıkışları, ETF tarafındaki sermaye girişleri ve Asya’daki canlı talep birleştiğinde, mevcut toparlanmanın yalnızca türev işlemlere dayalı bir hareket değil, gerçek alıcı desteğiyle yürüdüğü izlenimi oluşuyor.

CryptoQuant’ın analizinde, kurumsal yatırımlar ile borsalardan çekilen Bitcoin miktarının, rallinin arkasında somut bir zemin bulunduğunu gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

Yine de teknik açıdan piyasanın, hâlen bir düzeltme eğiliminden çıkmadığı gözleniyor. Bu tür yükselişler ayı sezonunda sıkça yaşanabiliyor ve yükselişin sürdürülebilirliğini teyit etmek için daha güçlü bir dönüş sinyaline ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Küresel ölçekte bakıldığında, ABD’deki yatırımcıların daha etkin katılım göstermesi durumunda, Bitcoin’in mevcut yükselişine ivme kazandırabilecek yeni hareketler görülebilir. Şimdilik Asya’nın itici gücüyle fiyatlarda yükseliş dikkat çekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Son Yükseliş: Trend Dönüşü mü, Düzeltmede Kısa Süreli Toparlanma mı?

Morgan Stanley Kripto Para Alım Satım, Saklama ve Kredi Hizmetlerini Genişletiyor

Bitcoin Vadeli Piyasalarda Kısa Pozisyonlarda Artış Dikkat Çekiyor

Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Döngünün En Yüksek Zararını Görüyor

Benjamin Cowen 2 Aylık Kripto Para Rotasını Paylaştı, Düşüş(Yükseliş Ne Zaman?

Bitcoin’deki Son Yükseliş Geçici Olabilir: CryptoQuant’tan Spot ve Türev Piyasa Analizi

Strategy Hisseleri Kısa Pozisyonlarda Öne Çıkıyor, Bitcoin Yükselişiyle Hız Kazandı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Son Yükseliş: Trend Dönüşü mü, Düzeltmede Kısa Süreli Toparlanma mı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Son Yükseliş: Trend Dönüşü mü, Düzeltmede Kısa Süreli Toparlanma mı?
Kripto Para
Bitcoin’de 70.000 Dolara Yaklaşan Yükseliş: Piyasa Toparlıyor mu, Yoksa Geçici Bir Tepki mi?
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: NVIDIA Kazanç Raporu Açıklandı, Kripto Paralar Yükseliyor
Kripto-Yapay Zeka
Sıcak Gelişme: Ethereum Beklenen Strawmap Yol Haritasını Duyurdu
Ethereum (ETH)
Morgan Stanley Kripto Para Alım Satım, Saklama ve Kredi Hizmetlerini Genişletiyor
Kripto Para
Lost your password?