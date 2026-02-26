Bitcoin’de Son Yükseliş: Trend Dönüşü mü, Düzeltmede Kısa Süreli Toparlanma mı?

Bitcoin fiyatında son dönemde gözlenen hızlı toparlanma, kripto piyasasında iyimserliği artırdı. Yakın geçmişte yaşanan keskin düşüş sonrası fiyat hızla toparlansa da piyasada belirsizlik devam ediyor. Bazı yatırımcılar bu yükselişin yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olup olmadığını veya mevcut düzeltme sürecinde kısa vadeli bir toparlanma olup olmadığını tartışıyor.

Open Interest ve Kaldıraç Azalması

Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte vadeli işlemlere ait Open Interest (OI) oranında da belirgin bir azalma gerçekleşti. OI’nin hızlı şekilde daralması, piyasa genelindeki kaldıraçlı pozisyonların likidasyonlar yoluyla ciddi şekilde temizlendiğine işaret ediyor. Bu tür bir lıikidasyon dalgası, genellikle piyasanın aşırı ısındığı dönemlerin ardından görülen normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Binance Fund Flow Ratio ve Satış Baskısı

Piyasalardaki hareketleri analiz etmek için takip edilen önemli göstergelerden biri de Binance borsasındaki Fund Flow Ratio oldu. Mevcut oran yaklaşık 0,012 düzeyinde seyrediyor. Bu oran, borsadaki toplam Bitcoin bakiyesine oranla borsaya giren Bitcoin miktarını ölçüyor. Oranın düşük seviyede olması, yakın vadede güçlü bir satış baskısı olmadığını gösteriyor. Ayrıca, Bitcoin’de yaşanan son fiyat düşüşünde panik amaçlı büyük ölçekli spot satışların dikkat çekici şekilde gerçekleşmediği tespit edildi.

Biriken Alım Gücü ve Trendin Devamı

Borsalara düşük miktarda giriş olması, şimdilik satış baskısını hafifletse de piyasada güçlü ve yeni bir alım dalgasının başladığına dair net işaretler yok. Binance Fund Flow Ratio’nun orta vadeli ortalamaları hâlâ aşağı eğilim gösteriyor. Bu durum, Bitcoin’in kesin biçimde bir birikim aşamasına geçmediğine ve trend dönüşünü henüz teyit edecek seviyelerde olmadığını düşündürüyor.

Ayrıca, kaldıraçlı işlemlerdeki önemli azalma, fiyat üzerinde ufak bir yukarı hareketin bile kısa pozisyonların kapatılmasıyla sert yükselişleri tetikleyebileceğini ortaya koydu. Özellikle fonlama maliyetlerinin ve genel pozisyonlanmanın düşüş yönlü olduğu zamanlarda, bu tarz kısa sıkışmaları hızlandırabiliyor.

CryptoQuant’ın sertifikalı analisti PelinayPA, güncel görünümün bir rahatlama rallisine işaret ettiğini öne sürdü. Analiste göre, mevcut yükseliş daha çok kaldıraçlı işlemlerin yeniden dengelenmesinden kaynaklanıyor; kalıcı bir trend dönüşü için ise spot piyasadan yeni ve güçlü sermaye girişine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

CryptoQuant analisti PelinayPA, “Bu ortamda fiyat artışı büyük oranda türev işlemler kaynaklı pozisyon resetlemelerine dayanıyor; sürdürülebilir bir yükseliş için spot talep tarafında belirgin bir güçlenme gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Piyasanın yapısal olarak yükselişe geçmesi için, borsalara yönelik giriş çıkışlarda iyileşme, spot alım işaretleri ve türev piyasalarda aşırıya kaçan kaldıraçtan uzak bir denge aranıyor. Şimdilik, Bitcoin’in fiyat hareketi daha çok piyasadaki denge arayışı ve düzeltme sürecinin oluşturduğu rahatlama rallisi gibi görünüyor. Yaklaşan dönem, bu hareketin kalıcı bir dönüşe mi yoksa sadece geçici bir toparlanmaya mı işaret ettiğini ortaya koyacak.