Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin’de Son Yükseliş: Trend Dönüşü mü, Düzeltmede Kısa Süreli Toparlanma mı?

Özet

  • Bitcoin piyasasında son yükseliş, yeni bir trendin mi başlayacağını gündeme getirdi.
  • Veriler, piyasanın kaldıraç azalışı ve düşük satış baskısı ile dengelendiğini gösteriyor.
  • Analistler, kalıcı yükseliş için spot taleplerde güçlü artış beklenmesi gerektiğini belirtiyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin fiyatında son dönemde gözlenen hızlı toparlanma, kripto piyasasında iyimserliği artırdı. Yakın geçmişte yaşanan keskin düşüş sonrası fiyat hızla toparlansa da piyasada belirsizlik devam ediyor. Bazı yatırımcılar bu yükselişin yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olup olmadığını veya mevcut düzeltme sürecinde kısa vadeli bir toparlanma olup olmadığını tartışıyor.

İçindekiler
1 Open Interest ve Kaldıraç Azalması
2 Binance Fund Flow Ratio ve Satış Baskısı
3 Biriken Alım Gücü ve Trendin Devamı

Open Interest ve Kaldıraç Azalması

Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte vadeli işlemlere ait Open Interest (OI) oranında da belirgin bir azalma gerçekleşti. OI’nin hızlı şekilde daralması, piyasa genelindeki kaldıraçlı pozisyonların likidasyonlar yoluyla ciddi şekilde temizlendiğine işaret ediyor. Bu tür bir lıikidasyon dalgası, genellikle piyasanın aşırı ısındığı dönemlerin ardından görülen normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Binance Fund Flow Ratio ve Satış Baskısı

Piyasalardaki hareketleri analiz etmek için takip edilen önemli göstergelerden biri de Binance borsasındaki Fund Flow Ratio oldu. Mevcut oran yaklaşık 0,012 düzeyinde seyrediyor. Bu oran, borsadaki toplam Bitcoin bakiyesine oranla borsaya giren Bitcoin miktarını ölçüyor. Oranın düşük seviyede olması, yakın vadede güçlü bir satış baskısı olmadığını gösteriyor. Ayrıca, Bitcoin’de yaşanan son fiyat düşüşünde panik amaçlı büyük ölçekli spot satışların dikkat çekici şekilde gerçekleşmediği tespit edildi.

Biriken Alım Gücü ve Trendin Devamı

Borsalara düşük miktarda giriş olması, şimdilik satış baskısını hafifletse de piyasada güçlü ve yeni bir alım dalgasının başladığına dair net işaretler yok. Binance Fund Flow Ratio’nun orta vadeli ortalamaları hâlâ aşağı eğilim gösteriyor. Bu durum, Bitcoin’in kesin biçimde bir birikim aşamasına geçmediğine ve trend dönüşünü henüz teyit edecek seviyelerde olmadığını düşündürüyor.

Ayrıca, kaldıraçlı işlemlerdeki önemli azalma, fiyat üzerinde ufak bir yukarı hareketin bile kısa pozisyonların kapatılmasıyla sert yükselişleri tetikleyebileceğini ortaya koydu. Özellikle fonlama maliyetlerinin ve genel pozisyonlanmanın düşüş yönlü olduğu zamanlarda, bu tarz kısa sıkışmaları hızlandırabiliyor.

CryptoQuant’ın sertifikalı analisti PelinayPA, güncel görünümün bir rahatlama rallisine işaret ettiğini öne sürdü. Analiste göre, mevcut yükseliş daha çok kaldıraçlı işlemlerin yeniden dengelenmesinden kaynaklanıyor; kalıcı bir trend dönüşü için ise spot piyasadan yeni ve güçlü sermaye girişine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

CryptoQuant analisti PelinayPA, “Bu ortamda fiyat artışı büyük oranda türev işlemler kaynaklı pozisyon resetlemelerine dayanıyor; sürdürülebilir bir yükseliş için spot talep tarafında belirgin bir güçlenme gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Piyasanın yapısal olarak yükselişe geçmesi için, borsalara yönelik giriş çıkışlarda iyileşme, spot alım işaretleri ve türev piyasalarda aşırıya kaçan kaldıraçtan uzak bir denge aranıyor. Şimdilik, Bitcoin’in fiyat hareketi daha çok piyasadaki denge arayışı ve düzeltme sürecinin oluşturduğu rahatlama rallisi gibi görünüyor. Yaklaşan dönem, bu hareketin kalıcı bir dönüşe mi yoksa sadece geçici bir toparlanmaya mı işaret ettiğini ortaya koyacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Morgan Stanley Kripto Para Alım Satım, Saklama ve Kredi Hizmetlerini Genişletiyor

Bitcoin Vadeli Piyasalarda Kısa Pozisyonlarda Artış Dikkat Çekiyor

Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Döngünün En Yüksek Zararını Görüyor

Benjamin Cowen 2 Aylık Kripto Para Rotasını Paylaştı, Düşüş(Yükseliş Ne Zaman?

Bitcoin’deki Son Yükseliş Geçici Olabilir: CryptoQuant’tan Spot ve Türev Piyasa Analizi

Strategy Hisseleri Kısa Pozisyonlarda Öne Çıkıyor, Bitcoin Yükselişiyle Hız Kazandı

Bitcoin Kritik Destekte Konsolide Oluyor: Sıradaki Hamle Yönü Belirleyecek

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 70.000 Dolara Yaklaşan Yükseliş: Piyasa Toparlıyor mu, Yoksa Geçici Bir Tepki mi?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de 70.000 Dolara Yaklaşan Yükseliş: Piyasa Toparlıyor mu, Yoksa Geçici Bir Tepki mi?
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: NVIDIA Kazanç Raporu Açıklandı, Kripto Paralar Yükseliyor
Kripto-Yapay Zeka
Sıcak Gelişme: Ethereum Beklenen Strawmap Yol Haritasını Duyurdu
Ethereum (ETH)
Morgan Stanley Kripto Para Alım Satım, Saklama ve Kredi Hizmetlerini Genişletiyor
Kripto Para
Bitcoin Vadeli Piyasalarda Kısa Pozisyonlarda Artış Dikkat Çekiyor
Kripto Para
Lost your password?