Bitcoin’de 70.000 Dolara Yaklaşan Yükseliş: Piyasa Toparlıyor mu, Yoksa Geçici Bir Tepki mi?

Bu hafta Bitcoin fiyatında güçlü bir yükseliş görüldü ve kısa süreliğine 70.000 dolar sınırına yaklaşıldı. Yaşanan bu hareket, piyasada Bitcoin’in dip seviyeyi bulup bulmadığı veya halen ayı piyasasının etkisinde olup olmadığı yönünde çeşitli tartışmalar doğurdu.

Opsiyon Piyasası ve Piyasa Kırılganlığı

Opsiyon piyasasındaki son gelişmelere göre, Bitcoin türev ürünlerinde pozisyonlanma negatif gamma rejimine geçti. Gamma, piyasa yapıcılarının risk yönetimi açısından önemli bir göstergedir. Negatif gamma ortamında, ani fiyat hareketleri genellikle daha hızla büyüyebilir; buna hem yukarı yönlü hızlı ralliler hem de ani düşüşler dâhildir.

Glassnode tarafından yayımlanan GEX ısı haritası, mevcut fiyatın üzerinde güçlü bir direnç oluşmadığını ortaya koyuyor. Bu durum, fiyatın yukarı yönlü hareketinde engellerin azaldığını fakat piyasanın yapısal olarak hâlâ zayıf olduğunu işaret ediyor. Güçlü bir koruma hattı oluşmadığı için yükselişlerin kalıcı hale gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Spot Talepte İlk Kez Artış Sinyali

CryptoQuant verilerine göre, Kasım ayından bu yana ilk defa Bitcoin’in net spot talebinde artış görüldü. Bu metrik, piyasa tarafından üretilen yeni arz ile alıcıların talebi arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Talep, arzın üzerine çıkmaya başladığında yeni alıcıların piyasada daha aktif olduğu anlamına geliyor.

Buna karşın, önceki ayı piyasalarında da ara dönemlerde benzer yükselişler gözlemlenmişti. Uzmanlar, gerçek bir trend değişiminin birkaç hafta boyunca aralıksız artan güçlü talep ile desteklenmesi gerektiğini aktarıyor.

Kısa Vadeli Yatırımcılar Zararına Satışa Devam Ediyor

Bir başka dikkate değer veri ise kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin kâr-zarar durumunu takip eden göstergelerde ortaya çıktı. CryptoQuant istatistikleri, kısa vadeli yatırımcıların ocak ayı sonlarından bu yana zararına satış yaptığını gösteriyor. Şubat başında ve son dönemde, bu grupta zararın daha da arttığına işaret eden dalgalanmalar yaşandı.

Bu tür bir hareket piyasa terminolojisinde kapitülasyon olarak bilinir ve genellikle daha zayıf ellerin piyasadan çıkışını ifade eder. Ancak bu göstergenin henüz tam olarak tersine dönmemesi, riskin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Teknik Göstergeler ve Kurumsal Talep

Bitcoin’in RSI (göreceli güç endeksi) göstergesi, şubat ayı başında aşırı satım bölgesine geriledikten sonra toparlandı. Tarihsel olarak RSI’daki bu tür yükselişler, kısa vadeli toparlanmalara zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca, çeyrek dönemlik performans verileri de Bitcoin’in genellikle peş peşe çok sayıda sert kayıpla karşılaşmadığını ortaya koyuyor.

Kurumsal yatırımcılar tarafında ise henüz güçlü bir toparlanma görülmedi. Bitcoin ETF’lerinde yılsonuna doğru süren çıkışlar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre, büyük yatırım fonları ve danışmanlar dördüncü çeyrekte ciddi ölçüde pozisyon azalttı. Bu tablo, kurumsal talebin toparlanmadığına işaret ediyor.

Dip Sinyalleri Görülüyor, Yükseliş Onayı Eksik

Piyasada bazı erken toparlanma sinyalleri ortaya çıksa da, henüz tam teşekküllü bir boğa piyasası aktivasyonu görülmüyor. Spot piyasada talep artarken, kapitülasyon belirtileri de kısmen zayıf yatırımcının el değiştirdiğini gösteriyor. Ancak kısa vadeli sahipler hâlâ zararda satış yapmaya devam ediyor ve kurumsal akışlar zayıf seyrini koruyor. Opsiyon piyasası da piyasa yapısal dengesizliğine işaret ediyor.