Kripto-Yapay Zeka

Son Dakika: NVIDIA Kazanç Raporu Açıklandı, Kripto Paralar Yükseliyor

Özet

  • Nvidia CEO'su: Müşteriler AI hesaplama alanına yatırım yapmak için yarışıyor.
  • Nvidia 4. çeyrek oyun gelirleri, Blackwell'e olan güçlü talep sayesinde arttı. Genel gelir 68,1 milyar dolar, tahmin 65,91 milyar dolar.
  • Nvidia: ChatGPT'nin ortaya çıkmasından bu yana veri merkezi gelirleri yaklaşık 13 kat arttı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Artık Bitcoin’in teknoloji hissesi gibi performans gösterdiğini bilmeyen yok. Bugünkü yükselişin sebebi NVIDIA kazanç raporunun açıklanacak olmasıydı ve beklendiği gibi oldu. Kazanç raporunun da beklenti üstü gelmesiyle BTC 70 bin dolar sınırına dayandı. Yükselişin kalıcılığı ve düşüş trendinin kırılması için BTC 70 bin dolar üstü kapanışlara ihtiyaç duyuyor.

NVIDIA Son Dakika

Çip devi kazanç raporunu yayınladı ve beklenenden iyi geldi. Gelir 65,91 milyar dolar tahmin ediliyordu ancak açıklanan rakam 68,1 milyar dolar oldu. EPS 1,62 dolar ile beklentileri aştı. Nvidia 4. çeyrek oyun gelirleri, Blackwell’e olan güçlü talep sayesinde arttı. Nvidia, 1. çeyrek ve sonrasında oyun sektöründe arz kısıtlamaları öngördüğünü açıkladı.

  • Düzeltilmiş EPS 1,62 $, tahmin 1,53 $
  • Gelir 68,1 milyar $, tahmin 65,91 milyar $
  • Çeyrek Gelir Tahmini 76,44 milyar – $79,56 milyar $, tahmin 72,78 milyar $
  • Çeyrek Düzeltilmiş Brüt Kar Marjı %75,2, tahmin %74,7
  • Çeyrek Düzeltilmiş Brüt Kar Marjı %74,5–75,5, tahmin %74,7
  • Çeyrek Düzeltilmiş İşletme Giderleri ~7,5 Milyar Dolar, tahmin 5,33 Milyar Dolar
  • Veri Merkezi Geliri 62,3 milyar dolar, tahmin 60,36 milyar dolar
  • Bilgi İşlem Geliri 51,33 milyar dolar, tahmin 51,61 milyar dolar
  • Ağ Geliri 10,98 milyar dolar, tahmin 9,02 milyar dolar
  • Oyun Geliri 3,7 milyar dolar, tahmin 4,01 milyar dolar

Nvidia 4. çeyrek brüt kar marjı, düşük stok karşılıkları sayesinde arttı. Ve duyuruda şu detaylar yer alıyor;

“Hiper ölçeklendiriciler, 4. çeyrek veri merkezi gelirlerinin %50’sinden biraz fazlasını oluşturdu.

ChatGPT’nin ortaya çıkmasından bu yana veri merkezi gelirleri yaklaşık 13 kat arttı.”

NVIDIA CEO’su NVLink ile Grace Blackwell’den övgüyle bahsetti ve “alanında kral” ifadesini kullandı.

“Müşteriler AI hesaplama alanına yatırım yapmak için yarışıyor.” – NVIDIA CEO’su

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum.
