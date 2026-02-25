Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Sıcak Gelişme: Ethereum Beklenen Strawmap Yol Haritasını Duyurdu

Özet

  • Ethereum Vakfı, beş amaca yönelik ‘Strawmap’ yol haritasını yayınladı.
  • Hedefler: Hızlı L1 kesinliği, zkEVM'ler aracılığıyla 10k TPS'ye sahip ‘gigagas’ L1, veri kullanılabilirliği örneklemesi aracılığıyla ‘teragas’ L2, kuantum sonrası kriptografi ve korumalı ETH transferleri için yerel L1 gizliliği.
  • 2026 yılındaki en büyük iki teknik kilometre taşı ise Glamsterdam (yılın ilk yarısı) ve Hegotá (yılın ikinci yarısı) güncellemeleri olacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Vitalik Buterin Ethereum’u geleceğe hazırlamak için ana ağın daha iyi hale getirilmesinden bahsediyordu. Hatta son açıklamasında laye2 çözümlerinin artık başta vadettiği kadar heyecan verici olmadığından da bahsetti. Ethereum hızlanıyor ve ucuzluyor. Üstelik daha fazlası da olacak. Strawmap yol haritası duyuruldu.

İçindekiler
1 Strawmap Yol Haritası
1.1 Fast L1
1.2 Gigagas L1
1.3 Teragas L2
1.4 Post Quantum L1
1.5 Private L1

Strawmap Yol Haritası

Ethereum Vakfı (Ethereum Foundation) tarafından 18 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan güncel protokol yol haritasını görselleştiren ve detaylandıran kapsamlı doküman yayınlandı ve burada birçok önemli detay yer alıyor. Ethereum’un geleceğini “ölçeklenebilir, güvenli ve gizli bir dünya bilgisayarı” olarak tanımlayan beş ana hedef bu yol haritasının merkezinde.

Fast L1

İşlemlerin saniyeler içinde “kesinleşmesi” (finality) sağlanacak. Single Slot Finality (SSF) ve slot sürelerinin (12 saniyeden 8 saniye veya altına) düşürülmesiyle layer1’in doğrudan kullanımındaki gecikmeyi (latency) ortadan kaldırmayı amaçlar.

Gigagas L1

Ethereum ağında saniyede 1 milyar gaz (1 Gigagas/sec) işleme hedefi. Enshrined zkEVM (protokole gömülü ZK kanıtlayıcılar). Bu sayede Ethereum ana ağı, donanım gereksinimlerini artırmadan yaklaşık 10.000 TPS hıza ulaşabilir.

Teragas L2

Layer2 ekosisteminde toplamda saniyede 1 teragas (10 milyon TPS) kapasite. PeerDAS (Data Availability Sampling). Veri katmanı o kadar genişletilecek ki, Layer 2’ler Ethereum’u çok düşük maliyetli bir veri tabanı olarak kullanabilecek.

Post Quantum L1

En önemli konulardan biri bu çünkü yapay zekanın gelişimiyle kuantum riskleri arttı. Bitcoin düşüşünün temel sebeplerinden bir ide bu. Kuantum bilgisayarların mevcut kriptografiyi çözme riskine karşı ağı “geleceğe hazırlamak” için ECDSA imzalarından hash-tabanlı veya lattice-tabanlı kuantum dayanıklı şemalara geçiş yapılacak.

Private L1

Gizliliğin sadece bir seçenek değil, protokolün bir parçası olması sağlanacak. Shielded ETH transfers. Kullanıcıların bakiyelerinin ve işlem geçmişlerinin, merkeziyetsizliği bozmadan gizlenebilmesi sağlanacak.

Bu duyuruyla birlikte Ethereum’un meşhur “The Surge, The Scourge, The Verge” gibi isimlerle anılan karmaşık aşamaları, Scale (Ölçekle), Improve UX (Kullanıcı Deneyimini Geliştir) ve Harden L1 (L1’i Güçlendir) şeklinde üç temel çalışma grubuna ayrıldı. 2026 yılındaki en büyük iki teknik kilometre taşı ise Glamsterdam (yılın ilk yarısı) ve Hegotá (yılın ikinci yarısı) güncellemeleri olacak.

ETH 2.100 dolarlık kilit eşiği henüz geri alamasa da günlükte çift haneli kazançla yoluna devam ediyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi.
