Morgan Stanley Kripto Para Alım Satım, Saklama ve Kredi Hizmetlerini Genişletiyor

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, dijital varlık piyasasına yönelik hizmetlerini artırmayı hedefliyor. Şirket, gelecekte kendi kripto para saklama ve alım satım platformunu sunmayı planladığını duyurdu. Morgan Stanley’nin yönetiminde bulunan E*Trade platformu üzerinden ilk aşamada müşterilere spot kripto para alım satım imkanı sağlanacak.

Yeni Saklama ve Takas Platformu Planı

Morgan Stanley’nin dijital varlık stratejisinin başındaki Amy Oldenburg, gelecek yıldan itibaren tamamen entegre bir saklama ve takas platformu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Böyle bir çözüm ile dijital varlıklar doğrudan Morgan Stanley gözetiminde saklanabilecek. Banka, bazı müşterilerinin özellikle Bitcoin tarafında kendi kendine saklama tercihlerini sürdürmek isteyebileceğinin de farkında.

E*Trade Üzerinden Kripto Alım Satımı

Morgan Stanley’nin E*Trade platformu, müşterilere yakın zamanda spot kripto para işlemleri için açık olacak. Bu adım, banka tarafından son bir yıl içinde başlatılan spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) süreçlerine ek olarak doğrudan alım satım imkanı sunacak. Platformun, müşterilerin beklentisini karşılamak ve dijital varlıklarda kurumsal güveni sağlamak adına geliştirildiği açıklandı.

Bankanın bu alandaki ilerleme planlarında saklama ve alım satımın yanı sıra kripto varlıklara dayalı getiri ve kredi ürünleri de bulunuyor. Oldenburg, bu hizmetlerin kurumun büyüme yol haritasının doğal bir parçası olduğunu belirtiyor.

Morgan Stanley’deki yönetici, teknolojinin kiralanmasının ötesine geçerek doğrudan kendi çözümlerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı; kullanıcıların Morgan Stanley markasına güven duyduğunu ve hata payının olmaması gerektiğini ifade etti.

Bankanın dijital varlık stratejisinin şekillenmesinde, farklı kıtalarda edindiği deneyimler etkili oldu. Amy Oldenburg, Morgan Stanley’de yirmi altı yılı aşan geçmişiyle özellikle gelişen piyasalarda Bitcoin ve alternatif kripto para teknolojilerinin hızlı yayılımını gözlemlediklerini aktardı. Oldenburg’un yönettiği süreçte, dijital varlıkların küresel anlamda kurumsallaşma aşamasına geçtiği tespit edildi.

Oldenburg, platformda hâlihazırda 8 trilyon dolarlık varlığın yönetildiğini, ancak müşterilerin önemli kısmının kripto paralarını henüz bankanın sistemine aktarmadığını paylaştı. Mevcut altyapı geliştikçe, bu varlıkların platforma çekilmesinin yatırımcılara ek saklama ve işlem olanakları sunacağı belirtildi.

Firma, getiri ve kredi ürünlerinin piyasaya çıkış takvimiyle ilgili kesin bir tarih açıklamadı. Bu ürünlerin, saklama ve takas platformunun hayata geçirilmesinden sonra müşterilere sunulmasının planlandığı bildirildi.