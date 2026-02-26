Bitcoin Balina Satışları Zayıflıyor, ABD Spot Talebi Toparlanıyor

Bitcoin piyasasında son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların satış baskısını azalttığını ve ABD merkezli spot piyasa talebinin toparlanmaya başladığını gösteriyor. Piyasada gözlenen bu yapısal değişim, genellikle düşüş dönemlerinin sonuna yaklaşıldığında ortaya çıkıyor.

Balina Satış Baskısı Azalıyor

Borsalara yönelik büyük transfer hareketlerini izleyen Exchange Whale Ratio metriği, son dönemde belirgin şekilde geriledi. Bu oran genellikle yüksek seviyelere çıktığında, büyük yatırımcıların yoğun BTC transferleri ve ardından yaşanan güçlü geri çekilmelerle ilişkilendiriliyor. Ancak şu anda oran ciddi şekilde düşmüş durumda; bu da büyük Bitcoin sahiplerinin borsalara yüklü miktarda fon göndermediğine ve agresif şekilde satış yapmadığına işaret ediyor. Böyle bir ortamda, piyasadaki aşağı yönlü yapı kaynaklı baskının azaldığı gözlemleniyor.

ABD Spot Piyasasında Güçlenme Sinyali

Piyasa verileri aynı zamanda Coinbase Premium Endeksi’nde de kayda değer bir değişimi ortaya koyuyor. Endeksin yeniden pozitif bölgede seyretmesi, mevcut durumda Coinbase borsasında Bitcoin’in yurtdışı borsalara göre daha yüksekten fiyatlandığı anlamına geliyor. Bu gelişme, ABD merkezli alıcıların piyasaya girdiği yönünde değerlendirilirken, genellikle kurumsal veya büyük ölçekli yatırımcı talebinin devreye girdiğine işaret olarak gösteriliyor.

Coinbase Premium Endeksi’nin pozitif seyre dönmesi, ABD’li spot yatırımcıların piyasada daha aktif rol aldığını gösteriyor.

Piyasa Yapısında Olumlu Sinyaller

Balina satışlarının azalması ve ABD spot talebinin artması, mevcut görünümde piyasanın güçlenmeye başladığına dair kritik ipuçları olarak görülüyor. Analizlere göre bu tür yapısal faktörlerin bir araya gelmesi, fiyat istikrarı arayışının öne çıktığı ve piyasada erken toparlanma dönemine geçişin işaretleri olarak değerlendiriliyor. Geçmiş örnekler, balina satışlarının azalmasının ve ABD’li talebin canlanmasının, çoğunlukla aşağı yönlü hareketlerin sonlarında belirdiğine dikkat çekiyor.

Buna karşın, mevcut olumlu tablonun bozulmasına neden olabilecek temel risk unsurlarının da izlenmesi gerekiyor. Özellikle Exchange Whale Ratio’nun yeniden 0,7–0,8 bandının üzerine çıkması, büyük oyuncularda satış eğiliminin tekrar güçlendiğine işaret edebilir. Bu senaryoda piyasa üzerindeki baskı artabilir.

Şimdilik zincir üstü veriler, Bitcoin’de yapısal olarak daha olumlu bir tablo oluştuğuna işaret ediyor. Balina dağılımındaki yavaşlama ve ABD spot piyasasındaki hareketlilik, genellikle dibe yakın dönemlerde ortaya çıkıyor ve piyasada sakinleşme eğilimi ile birlikte yukarı yönlü denemelerin artmasının önünü açıyor.