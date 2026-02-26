Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin’in Döngüsel Yapısı Yineleme Gösteriyor: Zincir Üzerindeki Veriler Ne Anlatıyor?

Özet

  • Bitcoin’in mevcut döngüsü önceki piyasa hareketleriyle ciddi benzerlikler gösteriyor.
  • Fiyat ve zincir üzeri göstergelerdeki zayıflama aynı anda gerçekleşti.
  • Piyasa davranışları dört yıllık alışılmış yapının sürdüğüne işaret ediyor.
COINTURK
COINTURK

Yeni bir CryptoQuant raporunda, Bitcoin’in mevcut fiyat ve zincir üstü verilerinin, önceki dört yıllık döngüye belirgin düzeyde yakınlık gösterdiği ifade ediliyor. Bitcoin’in bu periyodik yapısı, özellikle son yarılanmanın ardından piyasadaki eğilimler ve kritik göstergeler üzerinden tekrar incelendi.

İçindekiler
1 Yarılanma Sonrası Yükseliş Safhası
2 Trendde Zayıflama ve Dönüşüm
3 Zincir Üzerinde Görülen Zayıflıklar
4 Dört Yıllık Döngü ve Piyasa Dinamikleri
5 Piyasa Aşaması ve Beklentiler

Yarılanma Sonrası Yükseliş Safhası

Her döngüde olduğu gibi, Bitcoin son yarılanma sonrası güçlü bir yükseliş sürecine girdi. Fiyatın, yarılanmaya endekslenen Anchored VWAP’ın üzerine çıkması, piyasada güçlü alım baskısını doğruladı. Haftalık bazda kapanışlar genellikle üst AVWAP bandına yakın gerçekleşti ve bu bölge, tarihsel olarak piyasada aşırı bir iyimserliğe ve potansiyel zirve sinyaline işaret etti. Ayrıca, haftalık SMA50 göstergesindeki yukarı eğim ve destek rolü, yükseliş trendinin teknik olarak güçlendiğini gösterdi.

Trendde Zayıflama ve Dönüşüm

Ancak döngünün olgunlaşma evresinde, ilk zayıflama işaretleri ortaya çıktı. Fiyatın haftalık SMA50’nin altına düşmesi, piyasada momentuma dair değişimin başladığını gösterdi. Bu aşamada, görülmemiş yeni zirvelere çıkılamadığı gibi bir önceki yüksek seviyenin altında yeni tepe noktaları oluştu. Döngünün zirvesine sabitlenen VWAP direnç olarak çalışmaya başlarken, yarılanma sonrası AVWAP’ın destek özelliği zayıfladı. Bu süreç, piyasada genişleme safhasından dağılım ve kırılganlık dönemine geçişi işaret etti.

Zincir Üzerinde Görülen Zayıflıklar

2022 yılındaki düşüşle birlikte, zincir üzerindeki temel göstergeler de fiyat hareketleriyle paralel olarak gerilemeye başladı. Zararda bulunan arz hızla arttı, NUPL göstergesi nötr ve negatif alana yaklaştı, realized loss miktarı ise keskin bir yükseliş gösterdi. Yeni büyük yatırımcıların baskı altında olduğu gözlenirken madencilerin kârlılığı geriledi.

Mevcut 2026 düşüşünde benzer yapının devam ettiği ifade ediliyor. Zararda tutulan arzın 9,5 milyon BTC seviyelerinde bulunması, önceki döngüyle yakınlık gösterdi. NUPL’ın yaklaşık +0,11’e kadar soğuması, realized loss’un 6 milyar dolar civarında gerçekleşmesi ve yeni büyük yatırımcılar için kârlılığın negatife düşmesi vurgulanıyor. Eski büyük yatırımcılar hâlâ kârda olsa da, bu kârlılığın baskı altında olduğu, kısa vadeli yatırımcıların ise NUPL değerlerinin negatife dönmesiyle piyasadan çekildiği izleniyor.

Her iki döngüde de fiyat zayıflığı, zincir üstü göstergelerdeki bozulmayla aynı anda gerçekleşti. Rapor, bu yapının rastlantısal olmadığını ve piyasadaki yapısal stresin açık bir göstergesi olduğunu değerlendirdi.

Dört Yıllık Döngü ve Piyasa Dinamikleri

Veriler, Bitcoin’in dört yıllık döngüsünün önceki dönemlerle genel anlamda benzer şekilde işlediğini gösteriyor. Hem fiyat yapısında hem de zincir üzerindeki göstergelerdeki senkronize bozulma, geçmişte görülen düzeltme aşamalarının tekrarlandığına işaret ediyor. Bu tablo, Bitcoin’in yeni bir piyasa yapısına girdiğini düşündürmüyor; aksine tarihsel döngüsel davranışla uyumlu olduğu sonucuna götürüyor.

Piyasa Aşaması ve Beklentiler

Şu anki aşama, tıpkı 2020–2022 döngüsünde olduğu gibi, düzeltme sürecinin etkilerini sergiliyor. Fiyattaki kırılmanın, yatırımcı davranışındaki zayıflıkla aynı döneme denk gelmesi, izole dalgalanmalardan çok yapısal bir değişime işaret ediyor. Raporun güncel verilerine göre, dört yıllık döngü yapısı bozulmadan devam ediyor. Piyasanın bundan sonraki süreçte iyice dibe çekilip çekilmeyeceği ya da yeni bir taban oluşumuna mı yöneleceğiyse, önümüzdeki aylarda fiyat yapısı ve zincir üstü göstergelerin izleyeceği rotaya bağlı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Balina Satışları Zayıflıyor, ABD Spot Talebi Toparlanıyor

Bitcoin’de Asya Talebi Yoğunlaşıyor, ABD Talebi Zayıf Seyrediyor

Bitcoin’de Son Yükseliş: Trend Dönüşü mü, Düzeltmede Kısa Süreli Toparlanma mı?

Morgan Stanley Kripto Para Alım Satım, Saklama ve Kredi Hizmetlerini Genişletiyor

Bitcoin Vadeli Piyasalarda Kısa Pozisyonlarda Artış Dikkat Çekiyor

Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Döngünün En Yüksek Zararını Görüyor

Benjamin Cowen 2 Aylık Kripto Para Rotasını Paylaştı, Düşüş(Yükseliş Ne Zaman?

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Balina Satışları Zayıflıyor, ABD Spot Talebi Toparlanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Balina Satışları Zayıflıyor, ABD Spot Talebi Toparlanıyor
Kripto Para
Ethereum Fiyatı Yeniden 2.000 Doların Üzerinde: Piyasada Gözle Görülür Alım Hareketi
Ethereum (ETH)
Bitcoin’de Asya Talebi Yoğunlaşıyor, ABD Talebi Zayıf Seyrediyor
Kripto Para
Bitcoin’de Son Yükseliş: Trend Dönüşü mü, Düzeltmede Kısa Süreli Toparlanma mı?
Kripto Para
Bitcoin’de 70.000 Dolara Yaklaşan Yükseliş: Piyasa Toparlıyor mu, Yoksa Geçici Bir Tepki mi?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?