Bitcoin’in Döngüsel Yapısı Yineleme Gösteriyor: Zincir Üzerindeki Veriler Ne Anlatıyor?

Yeni bir CryptoQuant raporunda, Bitcoin’in mevcut fiyat ve zincir üstü verilerinin, önceki dört yıllık döngüye belirgin düzeyde yakınlık gösterdiği ifade ediliyor. Bitcoin’in bu periyodik yapısı, özellikle son yarılanmanın ardından piyasadaki eğilimler ve kritik göstergeler üzerinden tekrar incelendi.

Yarılanma Sonrası Yükseliş Safhası

Her döngüde olduğu gibi, Bitcoin son yarılanma sonrası güçlü bir yükseliş sürecine girdi. Fiyatın, yarılanmaya endekslenen Anchored VWAP’ın üzerine çıkması, piyasada güçlü alım baskısını doğruladı. Haftalık bazda kapanışlar genellikle üst AVWAP bandına yakın gerçekleşti ve bu bölge, tarihsel olarak piyasada aşırı bir iyimserliğe ve potansiyel zirve sinyaline işaret etti. Ayrıca, haftalık SMA50 göstergesindeki yukarı eğim ve destek rolü, yükseliş trendinin teknik olarak güçlendiğini gösterdi.

Trendde Zayıflama ve Dönüşüm

Ancak döngünün olgunlaşma evresinde, ilk zayıflama işaretleri ortaya çıktı. Fiyatın haftalık SMA50’nin altına düşmesi, piyasada momentuma dair değişimin başladığını gösterdi. Bu aşamada, görülmemiş yeni zirvelere çıkılamadığı gibi bir önceki yüksek seviyenin altında yeni tepe noktaları oluştu. Döngünün zirvesine sabitlenen VWAP direnç olarak çalışmaya başlarken, yarılanma sonrası AVWAP’ın destek özelliği zayıfladı. Bu süreç, piyasada genişleme safhasından dağılım ve kırılganlık dönemine geçişi işaret etti.

Zincir Üzerinde Görülen Zayıflıklar

2022 yılındaki düşüşle birlikte, zincir üzerindeki temel göstergeler de fiyat hareketleriyle paralel olarak gerilemeye başladı. Zararda bulunan arz hızla arttı, NUPL göstergesi nötr ve negatif alana yaklaştı, realized loss miktarı ise keskin bir yükseliş gösterdi. Yeni büyük yatırımcıların baskı altında olduğu gözlenirken madencilerin kârlılığı geriledi.

Mevcut 2026 düşüşünde benzer yapının devam ettiği ifade ediliyor. Zararda tutulan arzın 9,5 milyon BTC seviyelerinde bulunması, önceki döngüyle yakınlık gösterdi. NUPL’ın yaklaşık +0,11’e kadar soğuması, realized loss’un 6 milyar dolar civarında gerçekleşmesi ve yeni büyük yatırımcılar için kârlılığın negatife düşmesi vurgulanıyor. Eski büyük yatırımcılar hâlâ kârda olsa da, bu kârlılığın baskı altında olduğu, kısa vadeli yatırımcıların ise NUPL değerlerinin negatife dönmesiyle piyasadan çekildiği izleniyor.

Her iki döngüde de fiyat zayıflığı, zincir üstü göstergelerdeki bozulmayla aynı anda gerçekleşti. Rapor, bu yapının rastlantısal olmadığını ve piyasadaki yapısal stresin açık bir göstergesi olduğunu değerlendirdi.

Dört Yıllık Döngü ve Piyasa Dinamikleri

Veriler, Bitcoin’in dört yıllık döngüsünün önceki dönemlerle genel anlamda benzer şekilde işlediğini gösteriyor. Hem fiyat yapısında hem de zincir üzerindeki göstergelerdeki senkronize bozulma, geçmişte görülen düzeltme aşamalarının tekrarlandığına işaret ediyor. Bu tablo, Bitcoin’in yeni bir piyasa yapısına girdiğini düşündürmüyor; aksine tarihsel döngüsel davranışla uyumlu olduğu sonucuna götürüyor.

Piyasa Aşaması ve Beklentiler

Şu anki aşama, tıpkı 2020–2022 döngüsünde olduğu gibi, düzeltme sürecinin etkilerini sergiliyor. Fiyattaki kırılmanın, yatırımcı davranışındaki zayıflıkla aynı döneme denk gelmesi, izole dalgalanmalardan çok yapısal bir değişime işaret ediyor. Raporun güncel verilerine göre, dört yıllık döngü yapısı bozulmadan devam ediyor. Piyasanın bundan sonraki süreçte iyice dibe çekilip çekilmeyeceği ya da yeni bir taban oluşumuna mı yöneleceğiyse, önümüzdeki aylarda fiyat yapısı ve zincir üstü göstergelerin izleyeceği rotaya bağlı olacak.