RIPPLE (XRP)

Solana’dan XRP entegrasyonu sinyali sonrası fiyat beklentisi hızla yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 #Solana’da yayımlanan kısa XRP videosu, ekosistemde entegrasyon beklentisini hızla artırdı.
  • Geliştiriciler, mevcut altyapı sayesinde XRP likiditesinin Solana üzerinde kolayca yer alabileceğine dikkat çekiyor.
  • 📊 Teknik analizlerde, 85-110 dolar aralığında oluşan yapı yukarı yönlü kırılırsa hedefler 140 ve 180 dolar olabilir.
  • 💡 Ama asıl dikkat çeken, geniş çaplı bir iş birliğinin iki zincir arasında yeni fırsatların önünü açabilecek olması.
Kripto para piyasasında son günlerde Solana ağından gelen bir paylaşım gündemi hareketlendirdi. Ağın sosyal medya hesabından paylaşılan ve üzerinde sadece “XRP” etiketinin yer aldığı kısa video, hem yatırımcıların hem de geliştiricilerin dikkatini çekti. Bu hamle, iki ekosistem arasında daha yakın bir işbirliği olacağı beklentisini güçlendirdi.

Solana ekosisteminde XRP gündemi

Solana ağı, dijital varlıklar için evrensel bir sermaye piyasası olmaya dönük uzun vadeli vizyonu kapsamında yeni entegrasyonlar üzerinde çalışıyor. Halihazırda Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkların sarılmış (wrapped) sürümlerini destekleyen Solana, aynı kolaylığı XRP için de sunmayı hedefleyebilir. Bu ortam, olası bir talep artışında XRP likiditesinin Solana blokzincirine sorunsuz şekilde dahil edilmesini sağlayabilir.

XRP’nin farklı ağlara entegrasyonu yeni bir gelişme değil. Geçen yıl Hex Trust ile LayerZero arasında yapılan iş birliğiyle, WXRP adı verilen sarılmış XRP, Solana dahil birkaç farklı blokzincirde kullanıma sunuldu. Ancak şu ana kadar sarılmış XRP arzının büyük bölümü Solana yerine Ethereum gibi diğer ağlarda yoğunlaştı.

Son paylaşımın ardından gözler, Solana kurucu ortağının yaptığı yoruma çevrildi. Onun videoya gösterdiği ilgi, ekosistemde XRP’nin daha geniş çaplı entegrasyonuna yönelik içsel bir isteğe işaret ediyor. Uzmanlara göre, altyapının halihazırda benzer varlıkları desteklemesi nedeniyle entegrasyonun teknik açıdan karmaşıklığı düşük kalabilir.

XRP kullanım alanları genişliyor

XRP’nin kendi ana blokzinciri dışında da kullanım alanı büyüyor. Geçmişte Flare ağı, FXRP adlı bir çözümle XRP sahiplerine gelir elde etme imkanı sunmuştu. Ayrıca Hyperliquid gibi çeşitli platformlar da XRP’yi platformlarına ekledi. Bu gelişmeler, büyük kripto paraların çapraz blokzincir kullanımındaki artışı gözler önüne seriyor.

Geliştiriciler arasında yapılan paylaşımlarda, mevcut ekosistemin teknik olarak hazır olduğu, XRP’nin olası bir talep artışıyla birlikte Solana üzerinde etkin bir biçimde çalışabileceği görüşü öne çıktı.

Fiyatta kritik seviyeler ve teknik analizler

Solana token fiyatı da bu gelişmelerin gölgesinde dikkatle takip ediliyor. Son dönemde 85 dolar civarında dalgalanan fiyat, kısa vadede istikrarlı bir görünüm sergiledi. Teknik analistler, bu yatay seyrin güçlü bir hareketi tetikleyebileceğini düşünüyor.

Moonbag tarafından yapılan analizde, dört saatlik zaman diliminde simetrik bir üçgen oluşumu işaret edildi. 230 dolarda düşen direnç çizgisiyle 80 dolardaki yükselen destek çizgisinin birleşmesiyle genişleyen volatiliteye dikkat çekildi. Fiyatın son olarak 80–85 dolar bandında destek bulduğu ve bu aralığın alıcılar için cazip kaldığı belirtildi. 110 doların aşılması halinde 140 ve 180 dolar seviyeleri olası hedefler arasında gösteriliyor.

Öte yandan, CryptoCurb tarafından yapılan değerlendirmede ise fiyatın 80 ile 100 dolar arasında bir sıkışma yaşadığı ve bu aralığın üzerinde bir kırılmanın piyasa algısını değiştirebileceği kaydedildi. Analist, trendin devamı halinde 150 dolar ve üzerine doğru bir hareketin mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca uzun vadeli beklenti olarak 1.000 dolarlık bir hedefin de gündemde olduğu, fakat bunun güçlü direnç seviyelerinin aşılmasıyla mümkün olabileceği aktarıldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

