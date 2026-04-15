Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 76.000 dolar direncine ikinci kez takıldı, 74.311 dolarda denge arıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 76.000 dolar direncini ikinci kez kıramadı, fiyat 74.311 dolara sıkıştı.
  • Büyük likidite 73.000-73.500 dolar desteğinde yoğunlaştı, kırılım bekleniyor.
  • Kritik veri: 76.000 doların aşılması kısa vadeli yükselişin önünü açabilir; #Bitcoin için direnç bölgesi yatırımcıları beklemede tutuyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin son günlerde dar bir fiyat aralığında hareket ediyor. Bir yandan 76.000 dolar civarındaki güçlü dirençle karşı karşıya kalan fiyat, diğer yandan 73.000-73.500 dolar bandında artan alım likiditesinin desteğini arkasına alıyor. Uzman analistler, özellikle bu iki ana bölge arasındaki fiyat baskısının önümüzdeki dönemde keskin bir harekete yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Fiyat Sıkışıklığı ve Likidite Bölgeleri
2 Ocak Direncine Yeniden Dönüş ve Beklenen Kırılım

Fiyat Sıkışıklığı ve Likidite Bölgeleri

Binance’teki BTC/USDT paritesine dair likidasyon haritasını paylaşan Daan Crypto Trades, Bitcoin’in 73.000 ile 76.000 dolar aralığında iki ana likidite bölgesi arasında gidip geldiğini vurguladı. Haritaya göre, özellikle 73.000-73.500 dolar civarında büyük bir likidite havuzu oluştu. Bu alan aşağı yönlü hareketlerde fiyatın çekilebileceği ilk destek noktası olarak öne çıkıyor.

Kaldıraçlı işlemlerin yoğun olduğu bu likidite bölgelerinde, pozisyonların tasfiyesi fiyat hareketinin hızlanmasına yol açabiliyor. Analistler, fiyatın aşağıya kırılması durumunda mevcut destek bandının hızla test edilebileceğine işaret ediyor.

Grafikte, Bitcoin’in dün 76.000 dolarda mart ayındaki yerel zirvesini tekrar ettiğini ve bu seviyenin son iki denemede de aşılamadığını aktardı. Bu nedenle, 76.000 dolar bölgesi kısa vadeli direnç için kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

Şimdilik fiyat, tabandaki likidite desteği ile tavan direnci arasında sıkışmış durumda. Olası bir momentum kaybında, fiyat 73.000-73.500 dolar aralığına sürüklenebilir. Ancak alıcılar güçlü bir hamleyle fiyatı 76.000 doların üzerine çıkarabilirse, kısa vadede direnç yapısı bozulabilir ve yükselişin önü açılabilir.

Ocak Direncine Yeniden Dönüş ve Beklenen Kırılım

Elja tarafından paylaşılan grafik analizine göre, Bitcoin teknik açıdan yılın başından bu yana görülen en önemli direnç bölgesine tekrar tırmandı. Ocak ayında fiyatın hızla gerilemesine neden olan bölge, şu anda yeniden test ediliyor ve yatırımcılar bu seviyenin kalıcı olarak aşılmasına dair teyit bekliyor.

Bitcoin güncel olarak 74.311 dolardan işlem görüyor ve orta 74.000 dolar bandındaki gri direnç bölgesinde fiyat hareketine devam ediyor. Ocak ayındaki yükseliş sırasında bu alanın reddedilmesinin ardından yaşanan sert düşüş, yatırımcıların temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Analist, bu kez net bir kırılım gerçekleşmeden erken yorum yapılmasının riskli olabileceğini belirtiyor. Henüz mevcut direnç alanının üzerinde güven verici bir kapanış oluşmadığı için, fiyatın yeniden aşağı yönlü bir düzeltme yaşaması ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Şu an için asıl soru, Bitcoin’in bu direnç bandı üzerinde günlük kapanış yapıp yapamayacağı. Eğer seviyenin üzerine çıkılır ve destek haline gelirse, orta vadede daha güçlü bir piyasa yapısı oluşabileceği, aksi halde ise geç kalan alıcıların tekrar zararla karşılaşabileceği öngörülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana’dan XRP entegrasyonu sinyali sonrası fiyat beklentisi hızla yükseldi
Bir Sonraki Yazı Tron kurucusu Justin Sun’dan Trump bağlantılı WLFI’ye sert tepki: 62 milyar token kilitleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana (SOL)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
BITCOIN (BTC)
Ekonomi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?